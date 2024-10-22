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無害瑕疵原則助司法效率 學者憂變「萬能條款」影響程序正義

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

新收案件攀升，最高法院撤銷率越來越低，法界人士認為與刑事訴訟法第380條「無害瑕疵原則」有關，原則是否影響司法程序正義？「台灣法學基金會」日前舉辦研討會，最高法院前院長吳燦表示，無害瑕疵原則確是原因之一。

吳燦表示，15年前最高法院撤銷率約30%以上，近年維持在10%以下，他說「二審裁判品質提高了嗎？這是一個問號」，吳認為，撤銷率會驟降，主因在最高法院將刑訴法380條擴大解讀，也就是將「無害瑕疵原則」發揮淋漓盡致的結果。

真理大學法律學系教授林家祺認為，「無害瑕疵原則」是建立在假設某些程序錯誤不會影響審判結果，不過，司法實務上審判流程是一個極複雜的過程，任何程序瑕疵都可能造成難以評估的影響。

林家祺以大同大股東鄭文逸炒股案為例，最高法院指明二審判決高達14項違法瑕疵，但最後卻以「單純訴訟程序上之瑕疵，對判決顯無影響，應受刑事訴訟法第380條之限制，不得據為提起第三審上訴之適法理由」，判決讓刑訴法第380條變「萬能條款」。

最高法院前刑事庭長陳世淙認為，最高法院基於個案考量，將部分違反重要程序規定的瑕疵視為「不影響判決結果」，將導致部分程序規定在下級審裁判中失去規範力道，因為下級審會認為「此種程序瑕疵並不重要」。

陳世淙說，最高法院過度寬泛解釋無害瑕疵，可能導致限縮部分案件的上訴權，導致被告無法獲致有效的權利保護，最終損害憲法保障的訴訟權；陳認為，若有違背法令，應允許檢察總長提出非常上訴，除可讓當事人有救濟途徑，也可敦促最高法院在使用刑訴法第380條更加慎重。

輔仁大學法律學院副院長張明偉則說，最高法院用刑訴法380條駁回案件如此之多，可探討是否有濫用現象？如果第三審法院在適用第380條時違背法令，應允許提起非常上訴，並於原審判決或訴訟程序的違背法令存在有害錯誤時，允許非常上訴審於撤銷第三審判決後，另為發回原審或自行判決。

台灣法學基金會日前舉辦研討會。圖/台灣法學基金會提供
台灣法學基金會日前舉辦研討會。圖/台灣法學基金會提供

刑事訴訟 司法 最高法院

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