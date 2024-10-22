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他把行李箱丟進總統府「後院」不罰 法官：沒有影響秩序

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

王姓男子將行李箱丟進總統府後院，警方發現，認為王藉端滋擾公共場所，將王依社會秩序維護法移送法辦；台北地院認為，王單純丟擲行李箱，並未對總統府秩序有所影響，裁定不必罰。可抗告。

北市警中正第一分局移送指出，本月3日凌晨2時16分，王在台北市博愛路將行李箱1只丟擲進總統府後門內，依法，藉端滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入之場所者，可處3日以下拘留或1萬2000元以下罰鍰，王違規，請法官裁處。

法官認為，法規中所謂「藉端滋擾」指的是行為人有滋擾本意，而以言語、行動藉特定事端擴大發揮，踰越事端在一般社會大眾觀念中所容許的合理範圍，並且擾及安寧秩序致難以維持或回復。

法官審理認為，依王的調查筆錄、監視錄影畫面截圖、警詢光碟，王表示行李箱是回收來的東西，王說「不知道總統府在此」「丟進去不是惡意」，可見他只是單純丟擲行李箱，難以認定有妨害公共秩序、擾亂社會安寧的意圖。

裁定指出，王丟行李箱不會對總統府的秩序有影響，也沒有達到難以維持或回復情事，與法律規定「藉端滋擾」處罰要件不合，裁定不罰。

總統府。圖／報系資料照片
總統府。圖／報系資料照片

北市 總統府 行李箱

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