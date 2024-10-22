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企業主欠稅費120萬元 忍痛拿15件收藏藝品供執行署拍賣

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

執行署彰化分署成了藝品拍賣場！一名企業主積欠健保、勞保等稅費近120萬元，被移送彰化行政執行署強制執行，他無力償還下，只好忍痛將個人收藏的15件原石擺件及青銅雕塑提供拍賣，先在明（23）日展示後，11月1日拍賣。

執行署彰化分署表示，此次拍賣的藝品，包括龜甲形狀的原石，象徵「歲歲平安」及「萬歲長壽」；一顆大自然信手拈來地刻劃了「10」圖樣的原石，巧妙隱喻「十全十美」；還有原石茶盤、玫瑰石，以及渾然天成的木化石招財筆等。

此外，還有神態威武莊嚴的「武聖財神」，盡顯靈氣神韻的「雙獅獻瑞」，以及神韻栩栩如生的「躍馬奔騰」等3件青銅鑄造的雕像，古樸典雅顏色，都是深富象徵寓意。

執行署彰化分署表示，這15件藝品從明天上午9時30分起，在彰化分署四樓「藝廊」公開閱覽，讓民眾先睹為快，鑑賞一番，彰化分署並在11月1日上午9時起，在彰化縣地方稅務局旁停車場舉行的「「卦山法拍市集」動產集中拍賣及變賣活動中，將這些藝品公開拍賣，喜歡藝品的民眾切勿錯過。

執行署彰化分署明天起，展示15件11月1日將拍賣的15件原石擺件及青銅雕塑藝品，圖為神態威武莊嚴的「武聖財神」。圖／執行署彰化分署提供
執行署彰化分署明天起，展示15件11月1日將拍賣的15件原石擺件及青銅雕塑藝品，圖為神態威武莊嚴的「武聖財神」。圖／執行署彰化分署提供
執行署彰化分署明天起，展示15件11月1日將拍賣的15件原石擺件及青銅雕塑藝品，圖為玫瑰石。圖／執行署彰化分署提供
執行署彰化分署明天起，展示15件11月1日將拍賣的15件原石擺件及青銅雕塑藝品，圖為玫瑰石。圖／執行署彰化分署提供
執行署彰化分署明天起，展示15件11月1日將拍賣的15件原石擺件及青銅雕塑藝品。圖／執行署彰化分署提供
執行署彰化分署明天起，展示15件11月1日將拍賣的15件原石擺件及青銅雕塑藝品。圖／執行署彰化分署提供
執行署彰化分署明天起，展示15件11月1日將拍賣的15件原石擺件及青銅雕塑藝品，圖為「10」圖樣的原石，象徵十全十美。圖／執行署彰化分署提供
執行署彰化分署明天起，展示15件11月1日將拍賣的15件原石擺件及青銅雕塑藝品，圖為「10」圖樣的原石，象徵十全十美。圖／執行署彰化分署提供
執行署彰化分署明天起，展示15件11月1日將拍賣的15件原石擺件及青銅雕塑藝品，圖為龜甲形狀的原石。圖／執行署彰化分署提供
執行署彰化分署明天起，展示15件11月1日將拍賣的15件原石擺件及青銅雕塑藝品，圖為龜甲形狀的原石。圖／執行署彰化分署提供

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