桃園通緝犯持刀拒捕砍2警 殺人未遂起訴駁僅單純傷害

桃園市楊梅區一名李姓男子2021年間因故攻擊員警，因判刑未入獄遭通緝，楊梅警方去年6月間據報前往李男家找人，突遭反鎖房內的李男持刀追砍受傷。桃園地院今開庭審理，李男辯護人主張被告無殺人動機，僅是單純傷害。

檢方調查，50歲李男明知自己因妨害公務案遭法院獲判有期徒刑3月、緩刑2年確定，事後未履行緩刑條件，受撤銷緩刑後，又拒不到場接受執行遭通緝。楊梅警分局的陳姓、鄭姓警員去年6月8日接獲通知，下午1點55分依職權前往李男位於楊梅區中山北路住處追緝通緝犯。

詎料，李男躲進房內拒不開門，後經鎖匠到場解鎖之際，李男手持18公分水果尖刀突然衝出房外，對著站在門外的鄭姓員警連續追砍，導致鄭姓員警受有右頸割傷4公分、右手開放性傷口2公分、右前臂擦傷等傷害。

在旁的陳姓員警見狀上前奪刀，李男仍持刀揮舞不配合壓制，導致陳警右手扭傷、左手擦傷；李父見狀則立刻上前奪刀，協助員警將兒子制伏，所幸2名員警性命無礙。桃園地檢署日前偵結，將李男依殺人未遂罪及攜帶凶器妨害公務等罪嫌起訴。