張鈞甯為「金馬 X 司法影展」揭幕 法律系畢業今見「好多老師」

「2024金馬 X 司法影展」今開幕，司法院長許宗力、台北金馬影展執行委員會執行長聞天祥、劇集「化外之醫」監製湯昇榮、導演廖士涵與詹淳皓，以及主演張鈞甯共同在 WESTAR 揭幕，台北大學法律系畢業的張鈞甯一看到許宗力，害羞地說「院長好」，並說今天看到以前念書時的老師、前輩，要很有禮貌地說話。

許宗力曾是台大教授，他說張鈞甯是「以前同事的女兒」。

今年是司法院第六度舉辦「司法影展」，歷屆影展選映多元司法、人權主題電影，讓民眾能親近法律議題，促進司法與社會對話。

許宗力表示，本屆6部與司法重要議題相關的作品，包括台劇「化外之醫」，以懸疑手法點出移工人權及醫護困境，也是司法影展首次放映的劇集作品；從想像ＡＩ成為法官，重探司法倫理及審判精神的「人造正義」；揭露自身經歷，控訴權勢性侵的「黑箱日記」；探討加害者、受害者是否能相互理解的「那些受傷的臉孔」；以及兩部分別與兒少保護及親權酌定相關的兒少相關作品「難言之隱」、「爸媽不是家」。許說，期待透過多元的選片，帶來兼具廣度與深度的思辨。

許宗力也提到，司法院今年除了與金馬合作舉辦影展外，也持續參與金馬創投會議，延續去年設立的「司法劇集創作獎」，再新增「司法電影創作獎」，鼓勵台灣影視企劃納入司法視角與議題，創作更多優秀作品，拉近民眾與司法的距離。

張鈞甯在劇中百分之60％至70％需應用英文，飾演的是上有老、下有小，爸爸失智、孩子是腦麻的外科醫師，角色色是個壓力很大的人，很像是台灣的職業婦女形象，因生活中有許多事情要忙碌，因此很少用不同立場去看不同生活狀態的人。張鈞甯說男主角是越南醫師，幫逃亡的越南移工看病，在醫療體系中其實並不被允許。