快訊

總統大選前彰化里長赴陸免費旅遊涉反滲透法 法院判無罪

用路人注意！國1湖口路段增科技執法 即起由AI偵測未繫安全帶

台鹽綠能公司虧損上億疑涉弊案 檢調搜索32處帶回19名被告調查

聽新聞
0:00 / 0:00

張鈞甯為「金馬 X 司法影展」揭幕 法律系畢業今見「好多老師」

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

「2024金馬 X 司法影展」今開幕，司法院許宗力、台北金馬影展執行委員會執行長聞天祥、劇集「化外之醫」監製湯昇榮、導演廖士涵與詹淳皓，以及主演張鈞甯共同在 WESTAR 揭幕，台北大學法律系畢業的張鈞甯一看到許宗力，害羞地說「院長好」，並說今天看到以前念書時的老師、前輩，要很有禮貌地說話。

許宗力曾是台大教授，他說張鈞甯是「以前同事的女兒」。

今年是司法院第六度舉辦「司法影展」，歷屆影展選映多元司法、人權主題電影，讓民眾能親近法律議題，促進司法與社會對話。

許宗力表示，本屆6部與司法重要議題相關的作品，包括台劇「化外之醫」，以懸疑手法點出移工人權及醫護困境，也是司法影展首次放映的劇集作品；從想像ＡＩ成為法官，重探司法倫理及審判精神的「人造正義」；揭露自身經歷，控訴權勢性侵的「黑箱日記」；探討加害者、受害者是否能相互理解的「那些受傷的臉孔」；以及兩部分別與兒少保護及親權酌定相關的兒少相關作品「難言之隱」、「爸媽不是家」。許說，期待透過多元的選片，帶來兼具廣度與深度的思辨。

許宗力也提到，司法院今年除了與金馬合作舉辦影展外，也持續參與金馬創投會議，延續去年設立的「司法劇集創作獎」，再新增「司法電影創作獎」，鼓勵台灣影視企劃納入司法視角與議題，創作更多優秀作品，拉近民眾與司法的距離。

張鈞甯在劇中百分之60％至70％需應用英文，飾演的是上有老、下有小，爸爸失智、孩子是腦麻的外科醫師，角色色是個壓力很大的人，很像是台灣的職業婦女形象，因生活中有許多事情要忙碌，因此很少用不同立場去看不同生活狀態的人。張鈞甯說男主角是越南醫師，幫逃亡的越南移工看病，在醫療體系中其實並不被允許。

今年影展將於台北、台中、高雄三地放映，司法院也規劃於多個場次舉辦映後座談，透過影視專家與法官的對談，以及觀眾現場交流，探討蘊含於作品的議題，反思當代法治的價值與意義。「2024金馬X司法影展」將於11月7日至12月1日舉行。

張鈞甯今參與「2024金馬 X 司法影展」開幕，說看到了許多以前念書時的老師、前輩。記者王宏舜／攝影
張鈞甯今參與「2024金馬 X 司法影展」開幕，說看到了許多以前念書時的老師、前輩。記者王宏舜／攝影
司法院長許宗力（右三）、台北金馬影展執行委員會執行長聞天祥（左一）、劇集「化外之醫」監製湯昇榮（左三）、導演廖士涵（右二）與詹淳皓（右一），以及主演張鈞甯替「2024金馬 X 司法影展」揭幕。記者王宏舜／攝影
司法院長許宗力（右三）、台北金馬影展執行委員會執行長聞天祥（左一）、劇集「化外之醫」監製湯昇榮（左三）、導演廖士涵（右二）與詹淳皓（右一），以及主演張鈞甯替「2024金馬 X 司法影展」揭幕。記者王宏舜／攝影

司法院 張鈞甯 法律系 許宗力

延伸閱讀

張鈞甯不改名了！新作對打男友柯汶利：大家手牽手

「SCOOL」C位出爐！愛徒李振浩遭「淘汰」…張鈞甯哭哭

許宗力臨別「代表作」！國會改革法案釋憲 10月25日宣判

張鈞甯導演男友首露面！見過家長霸氣愛「結婚為前提」

相關新聞

總統大選前彰化里長赴陸免費旅遊涉反滲透法 法院判無罪

本屆總統選舉前，彰化縣和美鎮18人接受招待旅遊中國大陸，被彰化檢調鎖定，18人返台被約談訊問，檢方依涉犯反滲透法、總統副...

周玉蔻烏龍爆料「滾床單」 張淑娟法庭嗆：妳要不要去滾一滾啊！

媒體人周玉蔻、蔡玉真2022年烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟和台北市長蔣萬安的父親蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」依誹謗罪起訴，...

網紅「丟丟妹」家族賭場被搶 搶匪之一狡辯幫忙看車判7年8月

網紅「丟丟妹」李明珊前年2月間突中斷直播，傳出與家族開設賭場被搶有關，事後警方圍捕兩名搶匪，其中楊男自戕，李男落網後辯稱...

無害瑕疵原則助司法效率 學者憂變「萬能條款」影響程序正義

新收案件攀升，最高法院撤銷率越來越低，法界人士認為與刑事訴訟法第380條「無害瑕疵原則」有關，原則是否影響司法程序正義？...

他把行李箱丟進總統府「後院」不罰 法官：沒有影響秩序

王姓男子將行李箱丟進總統府後院，警方發現，認為王藉端滋擾公共場所，將王依社會秩序維護法移送法辦；台北地院認為，王單純丟擲...

企業主欠稅費120萬元 忍痛拿15件收藏藝品供執行署拍賣

執行署彰化分署成了藝品拍賣場！一名企業主積欠健保、勞保等稅費近120萬元，被移送彰化行政執行署強制執行，他無力償還下，只...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。