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高雄撒釘怪客獲釋 警消將他強制就醫解民怨
高雄陳姓男子在小港、林園等地，沿路涉嫌撒鐵釘，令往來車輛紛遭刺破車輪，檢方羈押他未獲法官裁准，不過，今天下午衛生局和警、消以強制就醫手段，讓他就受治療，避免他一而再滋事。
陳姓男子自5月到10月間，在小港、林園撒鐵釘，刺破往來車輛的輪胎， 小港警分局雖曾依公共危險罪嫌及違反社會秩序維護法，將他函送法辦，不料他10月又在林園地區撒鐵釘，令受害民眾怒罵「夭壽」。有受害民眾說他1個輪胎中5個釘子，自嘲「誰能比我強」。
林園警分局獲報，組成專案小組，鎖定曾在小港地區撒鐵釘的陳姓男子涉案，10月20日中午前往陳的住處找人，遇陳騎機車外出便尾隨蒐證，目睹陳在腰間繫工具袋裝鐵釘，從林園區石化三路、文賢南路與沿海路三段路沿路撒鐵釘，立即攔下他，依妨害公眾往來安全罪現行犯逮捕。
檢方認有他有反覆實施犯罪可能，向法院聲押他，不過昨天法官因陳男坦承撒鐵釘，但認為妨害公眾往來安全罪並非刑事訴訟法所列可依「反覆實施犯罪」可羈押的罪名，裁定請回。今天下午1時30分，高雄市衛生局只好會同警、消，將陳男子強制送醫。
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