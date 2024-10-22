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男非法持有98把模擬槍遭罰20萬 查扣車輛、保險金才乖乖繳清
雲林縣西螺鎮郭姓男子，因非法持有公告查禁模擬槍98把，遭裁罰鍰20萬元，因郭男經通知遲不繳納，被移送行政執行署嘉義分署強制執行，嘉義分署查扣他名下車輛及保險金後，立即繳清所有罰鍰。
嘉義分署表示，雲林縣刑事警察大隊於2022年4月19日持搜索票，至嘉義縣民雄鄉2處民宅搜索，當場查獲郭男持有98把模擬槍。該批槍枝經鑑驗具有手槍外型，有槍身、滑套及槍管等類似真槍構造，並具槍機、撞針、擊錘及裝填子彈等火藥式機構裝置，符合模擬槍「具類似真槍之外型、構造、材質」、「具火藥式擊發機構裝置」及「足以改造成有殺傷力」等要件，郭男未依規定於2020年6月12日公告查禁模擬槍生效之日起6個月內，向所在地警察局申請報備查驗發照列管，依槍砲彈藥刀械管制條例第20條之1的規定應裁處20萬元以下罰鍰，因郭男持有的模擬槍多達98把，因此被裁處最高罰鍰金額20萬元。
嘉義分署通知郭男自行繳納他卻不予理會，執行人員立即調查其財產明細，函請嘉義區監理所禁止名下2部車輛異動登記；同時通知保險公司扣押4件人壽保險金給付。因查扣車輛及保險金的價值已超過欠繳的20萬元罰鍰，郭男於衡量輕重後立刻提出現金繳清所有罰鍰。嘉義分署隨即撤銷車輛及保險金查扣命令。
行政院推動「五打七安」政策，強力打擊黑、金、槍、毒、詐；確保民眾治安、食安、道安、校安、居安、資安七安。持有「具類似真槍之外型、構造、材質」、「具火藥式擊發機構裝置」及「足以改造成有殺傷力」查禁的模擬槍，顯然對於社會治安有重大隱憂，嘉義分署具體落實行政院當前推動的「五打七安」政策，守護安定公義社會。
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