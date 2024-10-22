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違法補習班鎖門逼稽查員刪照？嘉市教育處控妨害公務 嘉院判無罪

中央社／ 嘉義市22日電

嘉義市黃姓婦人被控去年經營未立案補習班，因市府教育處人員第2次稽查，黃婦關門阻離開、要求刪照片舉動遭起訴；嘉院認為教育處人員證述與客觀事實不符，判無罪；可上訴。

嘉義地方法院判決書指出，50歲黃婦去年1月間遭檢舉違法經營未立案補習班，教育處楊姓科員前往稽查，發現有7名學生在現場補習，經檢查確實未立案，黃婦當場表達隔日會停止上課。

不過，教育處去年5月間又接獲檢舉，指黃婦無視法令繼續在住家經營補習班，教育處許姓科長、楊姓科員去年5月31日晚上再次前往現場檢查，現場有2名學生，後來，黃婦趕回家，將大門反鎖，阻擋於門前，喝令科長等2人透露檢舉人身分，要求修改當日訪查紀錄表及刪除稽查照片，否則不准離去等語。

科長等2人被迫刪除訪查紀錄表上「未立案」等文字，黃婦妨害科長等2人查訪補習班的職務，後來黃婦才打開大門讓人離開；事後，科長等2人向市府政風處陳述現場狀況，並函送嘉義地檢署法辦，嘉檢依妨害公務等罪嫌起訴。

嘉院指出，證人許姓科長在審理中證稱，當天只有2名小朋友在場，且現場實際上看起來不像是在教學，後來小朋友的媽媽即被告黃婦回來時，就很生氣地質問「我們為什麼可以進來？」、「類似說著你們沒有交代清楚不准離開，但被告實際上的話語我忘記了」、「我也不知道被告到底有沒有直接鎖門」。

嘉院表示，許姓科長審理中，指證歷歷，但就黃婦是否刻意鎖門以阻擋其離去，卻改稱不知道、忘記了等語。科長單獨針對此重要環節不復記憶，實有違常情。

另外，對於刪除照片部分，黃婦稱「我可以看你們拍什麼嗎」，稽查人員回答「我們照片會刪掉」，依上述對話，黃婦僅是要求查看照片內容，並未要求稽查人員刪除照片，反而是稽查人員主動表示會刪除照片。

嘉院認為，科長等2人的指述與客觀事證不符的瑕疵，因此，科長等2人審判外指訴實在不見得較其審理中的證述更為可信，因此，黃婦被判處無罪。

嘉義 補習

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