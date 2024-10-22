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搶5萬元、空氣槍盒丟闆娘…女犯嫌胡扯被鬼上身 士檢火速起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

古姓女子本月12日在台北市一家玩具店購買空氣槍，趁老闆娘清點現金，涉搶走5萬餘元，逃至台中火車站時因退票問題，攻擊售票員遭依現行犯逮捕。北市大同警分局在台中地檢署外拘提到案，古女否認犯行辯稱「被鬼上身」，士林地檢署昨火速偵結，依搶奪等罪嫌起訴。

起訴指出，40歲古女10月12日晚上8時9分至台北市大同區太原路上一家玩具店，購買一組空氣槍後離開約40分鐘後，再度回到玩具店，涉趁老闆娘清點櫃檯現金，先徒手搶走5萬1000元，再持裝有空氣槍的盒子丟向老闆娘，隨後逃離現場。

大同警方獲報後追查，古女犯後搭乘計程車前往台北車站，轉乘高鐵至高雄左營，10月13日又搭車北上赴台中火車站，專案小組通報鐵警局協助查緝。

未料，古女在台中火車站購票未上車，向站務人員要求換票不成，涉持零錢丟擲售票員，致售票員眉角受傷，遭依傷害、毀損罪現行犯，移送台中地檢署偵辦；大同警方則持拘票在台中地檢署外拘提古女到案，查扣剩餘贓款4萬1800元，依搶奪等罪嫌移送士檢偵辦，檢方訊後向法院聲押獲准。

屏東人古姓女子長期情緒不穩，曾涉詐欺、洗錢等案，這次接連犯下刑案，落網後言詞閃爍，胡扯辯稱「被鬼上身，不是我做的」。檢察官依監視器佐證、告訴人額頭瘀傷等傷勢，認定古姓女子涉犯搶奪、傷害罪嫌，依法起訴。

古女在抵達台中火車站時，因購票後未上車，向站務人員要求換票不成，又持零錢丟擲售票員，導致售票員眉角受傷。記者李隆揆／翻攝
古女在抵達台中火車站時，因購票後未上車，向站務人員要求換票不成，又持零錢丟擲售票員，導致售票員眉角受傷。記者李隆揆／翻攝
古女犯後搭乘計程車前往台北車站，轉乘高鐵前往高雄左營，深夜出站後，清晨又搭車北上前往台中火車站。記者李隆揆／翻攝
古女犯後搭乘計程車前往台北車站，轉乘高鐵前往高雄左營，深夜出站後，清晨又搭車北上前往台中火車站。記者李隆揆／翻攝
專案小組拘提古女，並查扣古女身上剩餘贓款4萬1800元，詢後另依搶奪、傷害等罪嫌移送士林地檢署偵辦。記者李隆揆／翻攝
專案小組拘提古女，並查扣古女身上剩餘贓款4萬1800元，詢後另依搶奪、傷害等罪嫌移送士林地檢署偵辦。記者李隆揆／翻攝

傷害罪 屏東 火車站 老闆娘

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