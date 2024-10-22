8旬婦替高雄立委落選人買票 認罪獲緩刑3年

高雄83歲趙周姓婦人去年10月以每票新台幣500元賄選7名里民，要求支持立委落選人郭倍宏。高雄地院審酌犯後認罪、年事已高等給予減刑，並依違反選罷法判1年4月，緩刑3年。

高雄地方法院審理期間，趙周姓婦人坦承犯行，並供稱賄款都是自掏腰包出錢。法官審酌其在偵查中自白犯罪，且犯案時已年逾80歲，因此依公職人員選舉罷免法第99條第5項前段規定，以及刑法第18條第3項規定減輕其刑。

法官審理後，依違反公職人員選舉罷免法交付賄賂罪判處有期徒刑1年4個月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並需向公庫支付8萬元，接受法治教育課程3場次，褫奪公權2年，全案可上訴。

高雄地檢署接獲法務部調查局高雄市調查處及轄區分局提報，高雄立委落選人郭倍宏競選團隊疑現金買票情資，經指派檢察官指揮高雄市調處及轄區分局等單位偵辦，今年初發動搜索，查獲趙周婦以每票500元賄選多名里民，並向高雄地方法院聲請羈押禁見獲准；案經檢察官調查完備事證，依法提起公訴。

判決指出，平時活躍於高雄鄰里事務的趙周婦，去年10月間趁重陽節敬老聯歡活動期間，以每票500元向7名選民買票，要求支持郭倍宏，其所為已違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪嫌。