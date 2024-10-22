快訊

總統大選前彰化里長赴陸免費旅遊涉反滲透法 法院判無罪

用路人注意！國1湖口路段增科技執法 即起由AI偵測未繫安全帶

台鹽綠能公司虧損上億疑涉弊案 檢調搜索32處帶回19名被告調查

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化里長涉組團赴中接受招待一審無罪 檢不排除上訴

中央社／ 彰化22日電

彰化和美蔡姓里長涉招攬多名里長及親屬共18人，於總統選舉前組團赴中國旅遊接受招待，並允諾支持特定候選人；檢方不服法院一審認證據不足判無罪，今天表示不排除上訴。

依據彰化地方檢察署起訴書內容，在中國經營事業的鄭姓台商與和美鎮蔡姓里長為多年好友，鄭男涉嫌受「統戰辦黃主任」委託及資助，免費招待選民前往中國東莞旅遊，團員身分限定和美鎮有政治影響力里長及其親友，且具投票權。

檢方指出，蔡姓里長招攬多名里長及親屬共18人，組團於去年11月18日至23日赴東莞旅遊，由鄭男支付全部旅遊費用新台幣36萬元；鄭男並傳訊息給里長要求團員投特定人選，里長回說所有人都支持。

團員赴中期間，有東莞市黃江鎮等中國官員陪同用餐，鄭姓台商還公開要求團員支持特定候選人，檢方將鄭男、蔡姓里長依違犯反滲透法、總統副總統選舉罷免法等罪嫌起訴。

鄭男與蔡姓里長均否認犯行，鄭男稱在中國想招商，就問里長有無興趣去看看，可邀朋友由他招待，與政治無關；里長說，有次去公所開會剛好詢問其他里長，最後成團出遊，與總統選舉沒關係；多數團員則聲稱，沒有聽聞或忘記鄭男是否要大家支持特定候選人。

法官認為，雖然招待旅遊是在總統大選前，時機敏感，但證據尚不足以證明鄭姓被告具有對總統選舉投票權人約其為投票權一定行使之意，也不足以證明蔡姓里長有收受賄賂而同意投票權為一定之行使，近日依法諭知2人無罪。檢方不服此判決結果，不排除上訴。

彰化和美蔡姓里長涉招攬多名里長及親屬共18人，於總統選舉前組團赴中國旅遊接受招待，並允諾支持特定候選人；檢方不服法院一審認證據不足判無罪，今天表示不排除上訴。聯合報系資料照
彰化和美蔡姓里長涉招攬多名里長及親屬共18人，於總統選舉前組團赴中國旅遊接受招待，並允諾支持特定候選人；檢方不服法院一審認證據不足判無罪，今天表示不排除上訴。聯合報系資料照

反滲透法 大選 彰化 投票

延伸閱讀

彰化通緝犯逃逸害女警摔車 兩個月後被警包抄落網解送

彰化通緝犯闖紅燈逃逸害警摔車 2個月追緝終落網

彰化首套歷史文化台語繪本今問市 文化局官網免費先讀為快

當選無效！莊淑如回應「清者自清、選舉不是我唯一選擇」

相關新聞

總統大選前彰化里長赴陸免費旅遊涉反滲透法 法院判無罪

本屆總統選舉前，彰化縣和美鎮18人接受招待旅遊中國大陸，被彰化檢調鎖定，18人返台被約談訊問，檢方依涉犯反滲透法、總統副...

周玉蔻烏龍爆料「滾床單」 張淑娟法庭嗆：妳要不要去滾一滾啊！

媒體人周玉蔻、蔡玉真2022年烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟和台北市長蔣萬安的父親蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」依誹謗罪起訴，...

網紅「丟丟妹」家族賭場被搶 搶匪之一狡辯幫忙看車判7年8月

網紅「丟丟妹」李明珊前年2月間突中斷直播，傳出與家族開設賭場被搶有關，事後警方圍捕兩名搶匪，其中楊男自戕，李男落網後辯稱...

無害瑕疵原則助司法效率 學者憂變「萬能條款」影響程序正義

新收案件攀升，最高法院撤銷率越來越低，法界人士認為與刑事訴訟法第380條「無害瑕疵原則」有關，原則是否影響司法程序正義？...

他把行李箱丟進總統府「後院」不罰 法官：沒有影響秩序

王姓男子將行李箱丟進總統府後院，警方發現，認為王藉端滋擾公共場所，將王依社會秩序維護法移送法辦；台北地院認為，王單純丟擲...

企業主欠稅費120萬元 忍痛拿15件收藏藝品供執行署拍賣

執行署彰化分署成了藝品拍賣場！一名企業主積欠健保、勞保等稅費近120萬元，被移送彰化行政執行署強制執行，他無力償還下，只...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。