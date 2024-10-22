彰化里長涉組團赴中接受招待一審無罪 檢不排除上訴

彰化和美蔡姓里長涉招攬多名里長及親屬共18人，於總統選舉前組團赴中國旅遊接受招待，並允諾支持特定候選人；檢方不服法院一審認證據不足判無罪，今天表示不排除上訴。

依據彰化地方檢察署起訴書內容，在中國經營事業的鄭姓台商與和美鎮蔡姓里長為多年好友，鄭男涉嫌受「統戰辦黃主任」委託及資助，免費招待選民前往中國東莞旅遊，團員身分限定和美鎮有政治影響力里長及其親友，且具投票權。

檢方指出，蔡姓里長招攬多名里長及親屬共18人，組團於去年11月18日至23日赴東莞旅遊，由鄭男支付全部旅遊費用新台幣36萬元；鄭男並傳訊息給里長要求團員投特定人選，里長回說所有人都支持。

團員赴中期間，有東莞市黃江鎮等中國官員陪同用餐，鄭姓台商還公開要求團員支持特定候選人，檢方將鄭男、蔡姓里長依違犯反滲透法、總統副總統選舉罷免法等罪嫌起訴。

鄭男與蔡姓里長均否認犯行，鄭男稱在中國想招商，就問里長有無興趣去看看，可邀朋友由他招待，與政治無關；里長說，有次去公所開會剛好詢問其他里長，最後成團出遊，與總統選舉沒關係；多數團員則聲稱，沒有聽聞或忘記鄭男是否要大家支持特定候選人。