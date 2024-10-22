周玉蔻烏龍爆料「滾床單」 張淑娟法庭嗆：妳要不要去滾一滾啊！

媒體人周玉蔻、蔡玉真2022年烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟和台北市長蔣萬安的父親蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」依誹謗罪起訴，台北地院今開辯論庭，張淑娟餘怒未消，對著周玉蔻說滾床單是指脫光衣服，厲聲嗆周玉蔻「妳要不要去滾一滾！」

誹謗案原本訂6月宣判，裁定再開辯論，重新事務分配，由審判長唐玥召開辯論庭。張淑娟的律師吳漢成對周玉蔻、蔡玉真各求刑1年6月，合議庭諭知11月26日上午9時29分宣判；張淑娟因案另向民視、周女、蔡女連帶求償2000萬元，預計移民庭審理。

2022年9月26日，張淑娟不滿周女、蔡女在民視「辣新聞」節目及臉書發文，指她是台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴的「緋聞案女主角」，在立委王鴻薇陪同下對2人提告。

檢方調查，周女、蔡女稱2021年4月18日她們在某餐廳吃飯，聽到曾擔任晶華酒店VIP訂房主管的戴芝華提過此事，不過，戴女作證卻稱，不曾替張淑娟訂房，不但未曾提過此事，且晶華酒店也未保存訂房資料。

檢方認定，周玉蔻、蔡玉真擅自發表不實言論，且任意散布張淑娟的姓名、婚姻、照片，違法事證明確，2人以「擠牙膏」方式特定張淑娟身分，炒熱議題並博取社會關注，依加重誹謗、個資法起訴她們。

今天開庭時，張淑娟表示，2年來她身心受折磨，若不是周玉蔻錯誤爆料，她上街就只是中年大嬸，周女在新聞上講了7天，完全不求證，還讓網友拼湊、搜尋她和蔣孝嚴的照片，而蔡玉真曾嗆說她如提告，就還要再翻她在華航「黑歷史」，蔡玉真謗人卻自稱基督徒「不要把耶穌也拉進來！」

張淑娟說，她2017年退休後去東海大學念書，只是一介平民，為何要追殺老百姓？她說，依民視主播胡婉玲的講法，「滾床單」是個負面字詞，意思就是脫光衣服，大嗆周玉蔻「妳要不要去滾一滾！」

張淑娟表示，她不是藍也不是綠，周玉蔻、蔡玉真卻將她的生命丟進「九合一」選舉，周玉蔻稱爆料蔣孝嚴是因蔣當年是總統府秘書長、有國家安全疑慮「那應該把蔣抓起來啊！」

張淑娟說，周玉蔻、蔡玉真1個政大、1個台大「卿本佳人，奈何作賊」，她出身低，只是個華航空服員、就是個「端盤子的」，家人中5人有4人在「端盤子」，但她的家教甚嚴，好在父母都已經過世，如果她的父母還在世「非帶著我去跳樓不可！」

張淑娟針對周玉蔻說，周女的爆料是對她的性霸凌，黃義交因周女憂鬱往生，而她因周女也瞬間「社交死亡」，她在習畫「誰會購買有道德瑕疵的人的作品？」張女說，周玉蔻根本是隻「蟑螂」，連民進黨都嫌周玉蔻髒。

張淑娟說，證人「玖尹」餐廳的執行長Ｄebbei戴芝蕙都說，沒有在餐會中聽到她是蔣孝嚴事件的主角「周女、蔡女是耳朵還是眼睛有問題啊？」「我沒揍妳們就很不錯了」；她說，周女、蔡女都是靠誹謗別人吃飯的累犯，請法官不要對她們仁慈。

周玉蔻向張淑娟鞠躬道歉說，她因查證不周對張淑娟造成傷害，也感同身受，關於報導有誤差，願誠摯道歉，不過，張淑娟說她是「蟑螂」、將她與黃義交連結，對她過於沈重；周女說，她有寫信給張淑娟，但張女不接受，如果張女願意，她會拜訪去談和解。