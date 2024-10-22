宜縣議員莊淑如當選無效關鍵曝光 無法反證沒叫老爸買票

宜蘭縣國民黨籍縣議員莊淑如父親莊阿養前年10月以4000元賄選，宜蘭地方法院判莊女當選無效，她上訴，台灣高等法院認為本件應准用民事訴訟法第277條規定，由莊淑如舉證未授意父親賄選。因莊淑如未能舉反證，賄選的莊阿養又不是參選人，高院認定莊女同意或授意父親賄選，今駁回確定。

莊淑如當選無效，將由民進黨籍的落選頭黃惠慈遞補。

莊淑如在2022年宜蘭縣議員第1選區選舉中，以3525票險勝黃惠慈的3462票，吊車尾當選。莊阿養遭爆同年10月初某日下午2、3時許，拜票時交付4000元賄選，檢方依違反公職人員選舉罷免法第99條第1項交付賄賂罪起訴莊阿養，並對莊淑如提起當選無效之訴。

宜蘭地院指出，莊阿養曾於民國2003、2006年兩度被判賄選，2018年選縣議員也被起訴行賄，對法令應相當熟悉；莊淑如與父親同住，熟知這些情況，明知莊阿養可能再度賄選，仍在競選總部成立茶會，將他列名支持者，可見默許賄選行為，否則不會容任極可能再度賄選的莊阿養參與本次競選活動，因此與自己親手賄選無異，故應當選無效。

莊淑如不服一審判決，上訴高院，但莊阿養因違反公職人員選舉罷免法交付賄賂罪，今年7月17日已遭最高法院判刑2年6月，褫奪公權4年定讞。高院民事庭依據刑事判決，認定莊阿養賄選。

高院民事庭指出，莊淑如明知父親有多次賄選紀錄，非不可想像會再犯，如果她有意防止父親用賄選的方式替她助選，就應排除他參與助選。在選舉過程中，莊女沒有任何監督機制，任由父親四處拜票、交付賄賂，損害選舉公正性。