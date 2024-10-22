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2男賣假玳瑁珠寶盒、犀牛角杯說真的 新北開罰30萬

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導

新北市動保處接獲疑似違法販售保育類動物製品通報案，包含玳瑁珠寶盒、犀牛角製成的杯子，經與保七刑大前往稽查，發現皆為贗品，動保處表示，此行為已違反野生動物保育法第48條，共開罰30萬元。

有民眾通報，發現一位李姓男子於網路上販售保育類玳瑁做成的珠寶盒，動保處與警方前往現場稽查，查獲疑似玳瑁製品兩件。經國立自然科學博物館鑑定後確認，這些產品並非真正的玳瑁製品，而是人工製造的加工品。

李姓男子聲稱，這些商品都是贗品，並在商品介紹中虛偽標示其為「真的玳瑁龜殼」或「玳瑁包框珠寶盒」，商品是從奇摩拍賣競標獲取，從未成功販售或獲利，且不知虛偽標示保育類野生動物產製品已違法。

另外，接獲台北市動保處通報，查姓男子於網路販售疑似以犀牛角製成的杯子。經國立屏東科技大學野生動物保育服務中心鑑定後確認，該商品並非犀牛角，而是由牛角或其他動物蹄製成。

查姓男子也坦承所販售的商品為贗品，並虛偽標示商品為「犀牛角製」，貨品來源來自中國，也未成功販售或獲利。2人皆主張對法規內容不知情，基於事證確鑿，也不可因不知法規而免除責任，動保處依法分別對李、查兩人各開罰15萬元。

動保處指出，販售保育類產製品須依野保法第35條規定，檢具相關合法取得證明文件，向主管機關申請，違者最高可處5年有期徒刑。虛偽標示商品為保育類野生動物或其產製品者，違反第48條規定，最高可處75萬元罰鍰。民眾應謹慎辨識商品來源，切勿以身試法，避免觸犯法律。

動保處也提醒，若合法取得的野生動物或其產製品，所有人或占有人應於取得後一個月內，持相關證明文件向當地主管機關登記備查，違者最高可開罰5萬元。

李男於網路上販售方形玳瑁珠寶盒。圖／新北市動保處提供
李男於網路上販售方形玳瑁珠寶盒。圖／新北市動保處提供
查男於網路上販售，聲稱為犀牛角產製品。圖／新北市動保處提供
查男於網路上販售，聲稱為犀牛角產製品。圖／新北市動保處提供
經專家單位鑑定，此產品無玳瑁殼獨有的顯微構造及特徵。圖／新北市動保處提供
經專家單位鑑定，此產品無玳瑁殼獨有的顯微構造及特徵。圖／新北市動保處提供

保育類野生動物 新北 珠寶

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