桃機擴建 工程處長「回扣」改遭認是收賄…最終下場出爐

桃園國際機場公司前工程處長林文楨被控利用二航廈擴建、維護道路，洩漏底標向廠商索討回扣，最高1次要了6百萬元，檢調搜索時在他家陽台搜出70萬元。桃園地方法院依貪汙治罪條例判林10年徒刑，另依洩密罪判1年2月得易科罰金之刑。台灣高等法院改認收賄，不得易科罰金部分改判9年2月，沒收180萬犯罪所得，最高法院駁回上訴。

二審時，桃機工程師吳俊宗也因收回扣被判刑3年8月，沒收110萬犯罪所得，最高法院同樣維持原判。

桃園機場2015年辦理二航廈擴建，由新亞公司和益鼎公司以16億8500萬元得標，但因前置作業調查疏失，2016年辦理變更設計追加預算。

林文楨對於變更設計案有估價及工期展延決定權，見有利可圖，2016年9、10月間直接向新亞王姓副總工程師索賄，講明「你這個變更設計已經搞這麼久，恐怕短期不會成立，如果你有回饋金的話，我會讓程序順一點」，開口要6百萬元，約定由吳俊宗當交錢窗口。

變更設計案過關後，新亞由下游廠商陸續交付賄款，有時用水果禮盒夾藏現金，有時用紙袋包裝，也有用銀行匯款。

桃機2017年辦理第三航廈土方及基礎工程，林文楨接受夆典公司酒店招待，將標案資料洩露給夆典子公司昌吉營造，但昌吉公司評選時未達標。桃機2018年辦理道面維護案，林又將工程底標傳給旺誠公司，旺誠最後得標，林原本預計完工後可得130萬元回扣，但因檢調搜索，錢沒入袋。

林文楨承認利用二航廈變更設計機會收錢，但否認利用道面維護工程索賄，辯稱是業者主動說給「吃紅」，當時有回答「謝謝，自己人不用這麼客氣」。一審認為林基於將來可取得賄賂，積極要求下屬打電話給業者，告知契約變更追加方式，「謝謝」等語也構成期約賄賂行為，批他有損官箴，破壞人民對公務機關信任。

高院審理時，認為林文楨、吳俊宗的犯罪事實應是對於其職務上行為「收受賄賂」，一審認定2人是「收受回扣」，認事用法違誤，因此撤銷改判。