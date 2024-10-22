高科大車辨常故障…總務長兄勾結弟公司包工程 起訴求重刑

國立高雄科技大學前總務長林威成被控涉嫌洩漏校內標案給胞弟林韋体經營的科技公司，並與該校專委李振宏護航，讓胞弟成功標下校區的智慧型車道等20項工程，不法獲利達1247萬元，高雄地檢署偵結，今依貪汙罪嫌起訴林威成、林韋体兄弟等8人，其中林威成具體求刑18年、林韋体16年。

48歲林威成原為高雄應用科技大學資工系主任，2018年高應大、高雄第一科技大學、海洋科技大學合併為「國立高雄科技大學」，林轉任為高科大資工系主任，2019年起兼任高科大總務長，總管校內採購。

檢調查出，林威成在高應大任職期間，得知校方將辦理校內智慧型車道標案等工程，先利用他擔任資工系主任優勢，將資工系開發的車牌辨識軟體移轉給胞弟經營的展源浩科技公司，讓展源浩無償使用該套車辨軟體。

後來高應大、第一科大、海科大三校合併，林威成掌握校方有意將全校五處校區的車道及車牌辨識系統整合，便與時任事務組組長、高科大專委李振宏合謀，先提案整合全校車道系統，獲得校方核定後，再將標案規格、內容洩漏給胞弟，讓他胞弟順利得標。

五校區車道標案總金額為800多萬元，林男胞弟成功得標後，便將600萬元轉入至林威成帳戶，後來該標案未在時限內完工，擔任總務長的林威成還協助展延，讓胞弟躲過違約處罰。

不僅於此，高科大建工校區的車道標案，林威成也涉嫌採同樣手法洩漏標案內容，讓其胞弟順利得標。2019年林威成就任總務長後，依法其胞弟需要迴避，不具參標資格。

林韋体便借用棨飛光電、匯展工程、協新科技等3家公司名義投標，成功拿下高科大8件標案，事後再以不實發票核銷得利。

去年5月中旬，高雄地檢署檢察官許紘彬執行搜索，兵分多路至高科大、林威成胞弟公司搜索，帶回林威成、胞弟及李振宏及棨飛光電等公司負責人、員工等10多人，其中8人列為被告。

雄檢當時複訊後，聲押林威成兄弟及李振宏3人，其中林韋体坦承部分犯行，還攬下所有罪成，林威成則否認犯行，法院當時認林威成、李振宏無羈押必要，均裁定交保。

雄檢歷經1年多偵辦，今偵結依違反貪汙治罪條例、政府採購法、商業會計法等罪，起訴林威成、林韋体、李振宏及棨飛光電、匯展工程、協新科技等3家公司負責人共8人。

檢方痛斥林威成身為教授，卻利用產學合作機會，讓研究生前往胞弟林韋体經營的展源浩公司實習，實則將學生當成廉價勞工，使喚研究生撰寫標案程式，並與李振宏護航標案，因缺乏競爭力，害高科大車管系統每天故障，損害師生權益。