狂刺好友93刀起因…被誤以為垂涎他女友 死者母痛哭

林姓男子前年8月19日在新莊好友租屋處吸食毒咖啡包，精神恍惚，好友原本要與石姓女友外出約會，卻放心不下，於是把女友叫來住處一起就近陪伴林。林疑因吸毒失控，讓好友誤會對他女友不禮貌，雙方爆發口角，林情緒激動下持刀連刺好友93刀致死，新北地方法院依殺人罪判15年徒刑，台灣高等法院今駁回上訴。

死者母親是新住民，她說離鄉背井來台灣25年，生了1個兒子結果被人砍93刀刺死，「他把兒子還給我就好，我有的是錢，不需要你的10萬元，你把兒子還給我就好」。

25歲的林姓男子有多次傷人紀錄，自稱19歲起使用毒咖啡包、K菸，有販賣毒品未遂前科。林與死者從國中時就認識，死者在案發前一天因與石姓女友吵架而鬱悶，與林及另名柯姓朋友相約外出。林隨好友返回新莊租屋處借住，隔天死者與女友和好，原本兩人要外出約會，但死者見林吸毒後神情有異，於是向女友表示想陪伴林，請女友前往住處會合。

2022年8月19日下午，石女抵達死者租屋處，兩人先騎機車外出購物品，返回租屋處後，林先在床上入睡，石女也在床的另一側睡著，死者確認為林意圖不軌，怒問「你為什麼要離我女朋友那麼近？」雙方從床邊扭打到窗戶邊。

林盛怒之下，拿起他的彈簧刀朝死者一陣猛刺，死者血流如注，送醫不治。經解剖，死者身中93刀，遍及頭部、胸部、腹部、背部和四肢，其中四肢21處刀傷深達肌肉層，傷及血管導致大量出血；另有9刀深入胸腔及腹腔，導致肺、肝和腸繫膜穿刺傷，可見林用力之猛。

石女說，男友說林吃毒吃到臉整個歪掉，男友很擔心，所以在旁邊顧他；她看到林時，林講話「會跳來跳去，一下叫我們這個，一下又講那個」。

林辯稱當下吸毒神智不清，但新北地院從石女陳述案發前與林互動時的精神狀態，以及台北市立聯合醫院松德院區精神科醫師鑑定結果，認定林雖有輕度智能障礙，但犯案時並未因毒品出現精神病症狀，而是一時情緒失控所為。林雖坦承犯行、深表後悔，死者母親難以接受也拒絕原諒。

「畢竟我還在關，我能做的就是每天抄錄佛經、祈求。」林對於好友死亡感到抱歉，一審認為就動機及目的而言，林並非最為嚴重，但就所使用的犯罪手法和所造成的損害卻是「最為嚴重程度」，判他15年徒刑。

案經上訴，高院認為一審認事用法無違誤，駁回上訴。

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