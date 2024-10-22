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普悠瑪事故6周年 家屬批台鐵：罪責推司機

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

普悠瑪事故六周年，文明人權協會及普悠瑪事故協會舉行記者會，呼籲台鐵不要罪責推司機員，應負起全責。記者胡瑞玲／攝影
普悠瑪事故六周年，文明人權協會及普悠瑪事故協會舉行記者會，呼籲台鐵不要罪責推司機員，應負起全責。記者胡瑞玲／攝影
台鐵普悠瑪事故滿六周年，日前高等法院逆轉改判司機員尤振仲應賠償二九三萬餘元，文明人權協會及普悠瑪事故協會昨舉行記者會，指行政院調查報告竄改證據，導致尤振仲入獄還要分攤台鐵應賠償金額，呼籲台鐵負起全責。

六年前，一列普悠瑪自強號行經蘇澳新馬站脫軌翻覆，造成十八人死亡，二百多人輕重傷。台鐵表示，本案為事故中蘇姓傷者，向台鐵及司機員求償，前經法院判決台鐵與司機員須連帶賠償該旅客五八七萬四九九八元，台鐵已依據判決將全部金額給付旅客；後來法院再判決司機員須與台鐵共同分攤賠償，金額為已給付賠償金的一半二九三萬七四九九元，台鐵尊重法院判決。

地院一審認為，事故列車發車時已有兩顆主風泵故障，雖然尤在分心狀態下誤關ＡＴＰ系統是事故近因，但認為尤欠缺注意義務尚未達重大過失程度，應排除台鐵內部求償權，判台鐵敗訴。

然而案件上訴，高院日前逆轉判尤敗訴，認為事故主要肇因於尤振仲超速行駛、關閉ＡＴＰ系統，並非因列車主風泵故障，難認尤執行職務沒有故意重大過失，逆轉判賠二九三萬餘元。

家屬代表范銘浚指出，行政院調查報告稱翻覆時間為四點四十九分廿七秒，出軌里程Ｋ八九＋二二○，檢察官依照此數據起訴尤振仲，但從行車紀錄器截圖很清楚看到四點四十九分九秒時，還在里程Ｋ八九＋一八○，代表尤振仲沒有超速且運安會提供的報告有誤，這個判決就是個冤獄。

普悠瑪自救會會長董小羚說，普悠瑪事故已過六年，台鐵仍未完整公開所有訊息，數據不清不楚，他們並非認為司機沒有過錯，但台鐵不應把所有責任都推給司機；文明人權協會理事長張凱鈞則呼籲，台鐵應負起全責，並從根本改善台鐵管理模式與制度。

消基會交通委員會召集人李克聰表示，司機在行車過程中有疏失需負起部分責任，但台鐵需負起司機教育訓練，選任監督等責任，司機是台鐵該負責的一環，因此台鐵應對外宣布會負起完全的責任，他認為家屬在意的是台鐵說明的方式及態度。

李克聰建議，台鐵應不斷向家屬說明，因這起事故台鐵改善了什麼？並依照各個可能會發生事故的面向持續改善等，不斷的說明，除代表台鐵負責的態度、避免未來類似情況發生，也能慢慢消除家屬心中的痛。

台鐵 尤振仲 張凱鈞 普悠瑪 自強號

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