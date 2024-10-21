夫婚後就入獄！女悔與同居砲友結婚 法官肉眼看出1關鍵判婚姻無效

結婚情境示意圖。圖／Ingimage

新竹一名女子與同居男友3年前登記結婚，但她後悔指雙方僅同居且有性關係，並無感情基礎，且婚後男子就入監服刑，以此向法院提起離婚之訴，被告反駁對方說法；法官審理時以肉眼就看出結婚書約證人簽名造假，認定雙方婚姻關係不存在。

原告女子主張被告因販售毒品案入監，她曾以書信表明要離婚，但被拒絕，雙方現已形同陌生人，互不來往，婚姻關係存有重大破綻，請求法院判准離婚。

被告指稱他於2021年2月間就入監，原告在當年5月26日會同戶政人員到監以會客窗方式與他結婚，他有案在身且判決有罪，此事原告知悉甚詳，仍願與他結婚，女子不得據此主張離婚。

法院審理時，其中一名結婚書約證人表明書約上簽名不是他簽的，也沒有簽過這種證書，不知兩造結婚，他沒看過被告，也未曾去監所看過被告。

法官以肉眼比對結婚書約證人欄的簽名及證人當庭簽名，認定運筆、書寫都不同，足見兩造結婚不符合法定要件，事證明確，認定雙方婚姻關係不存在，其餘攻防方法及證據，都已不會影響判決結果。

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