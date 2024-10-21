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母酒駕罰9萬元未繳 宜蘭分署扣押壽險兒速付清

中央社／ 宜蘭21日電

宜蘭縣黃姓女子無照騎機車又酒駕遭罰9萬元未繳，法務部行政執行署宜蘭分署發函要解除黃女壽險契約利益26萬餘元，黃女的兒子擔心喪失保險受益權，日前代母親繳清全額罰鍰。

宜蘭分署今天表示，70歲黃姓女子於民國106年2月21日在宜蘭縣宜蘭市慈航路被警方查獲醉態無照騎乘機車，宜蘭監理站依違反道路交通管理處罰條例，裁罰新台幣9萬元未繳納，宜蘭監理站移送宜蘭分署執行。

宜蘭分署指出，收案後立即對黃女核發扣押存款的執行命令，但均扣押無著，經持續調查黃女財產狀況，查得黃女投保壽險，宜蘭分署核發執行命令，扣押黃女的保險利益，並發函限期黃女及黃女的兒子（即保險受益人）針對解除壽險契約表示意見。

宜蘭分署表示，黃女的兒子擔心宜蘭分署強制解除保險契約而喪失保險受益權，於18日持現金至宜蘭監理站代母親繳清全額罰鍰。

宜蘭分署呼籲，民眾若收受各執行分署或交通監理裁決機關公文，切勿置之不理，若無力一次清償，應主動聯繫各執行分署洽詢分期事宜，以免愛車、存款、薪水、不動產，甚至壽險利益遭執行，甚至遭管收，喪失人身自由。

保險 宜蘭 監理站

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