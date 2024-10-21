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高雄「49年老廢墟」法拍3845萬落槌 每坪價值50萬元

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄仁武有間空置相當長時間的49年老建築，因共有人聲請法院變價分割獲准，今年6月法院查封時，地政人員直接表明是廢墟，10月15日以底價3770萬元拍賣，成功以3845.9999萬元拍出，較底價高約75萬元，該塊建物地坪約75坪，換算每坪價值約50萬元。

該拍賣物件位於高雄市仁武區八德一路，因共有人聲請變價分割共有物獲准，由法院執行拍賣；該物件為屋齡49年的地上2層樓透天，土地登記坪數約75.16坪 、建坪27.22坪，今年10月15日進行第一拍，底價為3770萬元。

根據法拍時筆錄，今年6月橋頭地院派人查封時，地政人員檢視門窗均已毀損，入口堆滿石塊瓦礫，無法進入查看，依外觀判斷應無人居住使用廢墟，依鑑價報告所示，外圍有鐵皮圍牆圈。

以外觀及地政人員描述，該棟二層樓建築幾乎已成廢墟，最後僅一人得標，以3845.9999萬元成功拍出，僅較底價多出75.9999萬元。

該物件土地為住3用地，基地鄰近八卦國小，因建物破損嚴重，研判應無整修空間，外界判斷該物件有價值的是土地，換算每坪價值約50萬元。

如以附近實價登錄價格來算，地坪約30坪的新成屋，總價在2500萬至3000萬元，附近一間屋齡約40年巷弄透天，地坪約30坪，成交在800萬元上下，外界預估得標者可能相中未來危老重建獎勵，且鄰近大馬路，才願出手拿下。

高雄市仁武區八德一路一處「廢墟」，成功以3845萬元拍出。取自Google Map
高雄市仁武區八德一路一處「廢墟」，成功以3845萬元拍出。取自Google Map

屋齡 法拍屋 高雄市

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