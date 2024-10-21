詐團合製假疫苗注射卡 男出國闖關失敗被判刑拘役20天

彰化縣陳姓男子2022年8月加入詐騙集團，要前往柬埔寨工作，未帶COVID-19疫苗接種紀錄卡，詐團成員從網路下載醫療院所圖章製作圖檔，到超商列印假紀錄卡；陳男被依共同犯行使偽造特種文書罪，處拘役20日，得易科罰金。可上訴。

據了解，陳男加入的萬古詐騙集團已被屏東地檢署鎖定。這個詐團以提供高薪電腦工作的詐欺話術招募，同意出境前往柬埔寨波哥山園區工作，陳男同意出境，由詐團成員林男接到桃園國際機場。

判決書指出，陳男上車後在途中告訴林男未帶COVID-19疫苗接種紀錄卡，林男與詐團成員余女共6人分工合作，有的上網找各醫療院所的紀錄卡圖案，截圖並複製醫療院所圖章，使用「小畫家」合成製作圖檔，到超商列印偽造紀錄卡，拿到機場交給陳男。航空公司查驗人員檢視後，察覺不妥，要求陳男用手機APP登入查看正確接種紀錄後放行，陳男隨手丟棄偽造紀錄卡，因余女被鎖定，警方攔截陳男移送偵辦。