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詐團合製假疫苗注射卡 男出國闖關失敗被判刑拘役20天

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣陳姓男子2022年8月加入詐騙集團，要前往柬埔寨工作，未帶COVID-19疫苗接種紀錄卡，詐團成員從網路下載醫療院所圖章製作圖檔，到超商列印假紀錄卡；陳男被依共同犯行使偽造特種文書罪，處拘役20日，得易科罰金。可上訴。

據了解，陳男加入的萬古詐騙集團已被屏東地檢署鎖定。這個詐團以提供高薪電腦工作的詐欺話術招募，同意出境前往柬埔寨波哥山園區工作，陳男同意出境，由詐團成員林男接到桃園國際機場。

判決書指出，陳男上車後在途中告訴林男未帶COVID-19疫苗接種紀錄卡，林男與詐團成員余女共6人分工合作，有的上網找各醫療院所的紀錄卡圖案，截圖並複製醫療院所圖章，使用「小畫家」合成製作圖檔，到超商列印偽造紀錄卡，拿到機場交給陳男。航空公司查驗人員檢視後，察覺不妥，要求陳男用手機APP登入查看正確接種紀錄後放行，陳男隨手丟棄偽造紀錄卡，因余女被鎖定，警方攔截陳男移送偵辦。

萬古詐團被破獲後，陳男在偵查中坦承不諱，與林姓等6名詐團成員在警詢、偵查及審理中的證述相符。陳男所為足生損害於3名接種者和3家醫療院所，及衛福部管理COVID-19疫苗接種紀錄的正確性，被屏東地檢移請彰化地檢偵辦，偵結移審彰化地院，地院審結，陳被依共同犯行使偽造特種文書罪，處拘役20日，得易科罰金。

彰化縣陳姓男子加入詐團要去柬埔寨從事電話詐騙，涉嫌持偽造COVID-19疫苗接種紀錄卡通關。被當場識破。彰化地院判處陳男涉 犯共同犯行使偽造特種文書罪，處拘役20日，得易科罰金。記者簡慧珍／攝影
彰化縣陳姓男子加入詐團要去柬埔寨從事電話詐騙，涉嫌持偽造COVID-19疫苗接種紀錄卡通關。被當場識破。彰化地院判處陳男涉 犯共同犯行使偽造特種文書罪，處拘役20日，得易科罰金。記者簡慧珍／攝影

COVID-19 詐騙集團

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