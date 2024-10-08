北市議員陳重文涉弊800萬交保 檢方抗告失敗

台北市議員陳重文因台智光案等被檢方起訴圖利等罪，羈押禁見195天；陳聲請具保停押，台北地院9月30日審理，裁定陳以800萬元交保、限制出境出海、住居並戴電子腳鐐。檢方抗告，台灣高等法院今駁回。

高院指出，一審考量陳重文涉案情節及本案目前審理進度，就陳爭執證據能力部分，均已傳喚證人行交互詰問完畢，當事人表示已無證據聲請調查，再衡酌陳的經濟能力、家庭狀況、犯罪情狀、危害程度，裁定以800萬元交保，同時諭知限制出境、出海，並輔以電子監控，並無違誤或不當。

檢察官抗告主張陳重文於偵查中有干預證人的行為，且800萬元交保金難以防範被告逃亡，但高院認為無事證足認陳於起訴後，北院審理中仍有企圖滅證或串供的具體事實，北院除諭令交保外，還限制出境、出海及電子監控，已足以產生一定制約，檢察官抗告不可採。