否認覬覦五億生土地 配偶：若拋棄繼承就坐實謀財害命

台中市賴姓高中生墜樓案，夏姓男子被控偽造文書假結婚，一審夏被依偽造文書罪，判刑1年6月，夏男委由律師針對刑事部分，提起上訴，今天下午首開庭，夏今仍穿過去一審時同件上衣出庭，夏向法官主張，無法證明自己沒做的犯罪，提到賴生時還一度哽咽，夏也向法官解釋，當初沒有拋棄繼承的原因，就是不想坐實外界對他「謀財害命」的指控。

賴姓高中生墜樓案，夏姓男子被控偽造文書，一審遭判刑1年6月，夏上訴台中高分院，今天開庭，夏否認犯罪，夏也對外界質疑他是覬覦賴生所繼承龐大的土地遺產，才會與賴生結婚一事，做出解釋。

夏男表示，案發後不久，賴生的母親就大動作的找來民意代表，指控他「謀財害命」，若他當時拋棄繼承的話，不就坐實外界對他的這些指控，事實上，他迄今仍未對賴生繼承的遺產，做出任何的主張，如今也已過拋棄繼承的法定時限。

夏男也說，當初一審時，沒有對外界說明，就是希望透過司法判決，還他清白，刑事案件一審判決後，他尊重法院判決，不過事實上也造成很多誤解，一審審理時，找來賴生的同學、輔導老師作證，他根本沒見過二人，而且同學、老師，如何去代表已死的賴生的想法，而且案發後，這些證人，其實已受到相關報導的影響，對他帶著惡意、扭曲的立場。