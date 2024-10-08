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否認覬覦五億生土地 配偶：若拋棄繼承就坐實謀財害命

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市賴姓高中生墜樓案，夏姓男子被控偽造文書假結婚，一審夏被依偽造文書罪，判刑1年6月，夏男委由律師針對刑事部分，提起上訴，今天下午首開庭，夏今仍穿過去一審時同件上衣出庭，夏向法官主張，無法證明自己沒做的犯罪，提到賴生時還一度哽咽，夏也向法官解釋，當初沒有拋棄繼承的原因，就是不想坐實外界對他「謀財害命」的指控。

賴姓高中生墜樓案，夏姓男子被控偽造文書，一審遭判刑1年6月，夏上訴台中高分院，今天開庭，夏否認犯罪，夏也對外界質疑他是覬覦賴生所繼承龐大的土地遺產，才會與賴生結婚一事，做出解釋。

夏男表示，案發後不久，賴生的母親就大動作的找來民意代表，指控他「謀財害命」，若他當時拋棄繼承的話，不就坐實外界對他的這些指控，事實上，他迄今仍未對賴生繼承的遺產，做出任何的主張，如今也已過拋棄繼承的法定時限。

夏男也說，當初一審時，沒有對外界說明，就是希望透過司法判決，還他清白，刑事案件一審判決後，他尊重法院判決，不過事實上也造成很多誤解，一審審理時，找來賴生的同學、輔導老師作證，他根本沒見過二人，而且同學、老師，如何去代表已死的賴生的想法，而且案發後，這些證人，其實已受到相關報導的影響，對他帶著惡意、扭曲的立場。

賴姓高中生（18歲）在去年5月4日在北屯區大樓墜落身亡，台中地檢署去年6月21日偵結，夏姓配偶（27歲）涉殺人罪不起訴，不過與賴生到戶政所登記結婚一事，被檢方認定無結婚真意，起訴偽造文書罪，今年6月28日將宣判，賴母律師針對殺人罪不起訴提出再議，台中高分檢審酌卷證後，認為此案仍有疑點，去年8月4日將卷證發回台中地檢署續查，目前仍在調查中。

台中市夏姓男子（右）被控與賴姓高中生假結婚，二審今開庭，夏仍穿同件上衣出庭。記者陳宏睿／攝影
台中市夏姓男子（右）被控與賴姓高中生假結婚，二審今開庭，夏仍穿同件上衣出庭。記者陳宏睿／攝影

假結婚 偽造文書 拋棄繼承

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