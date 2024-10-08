五億高中生案二審 夏姓配偶當庭激動哭了：他搭電梯還帶著笑容

台中市賴姓高中生墜樓案，夏姓男子被控偽造文書假結婚，一審夏被依偽造文書罪，判刑1年6月，夏男委由律師針對刑事部分，提起上訴，今天下午首開庭，夏今仍穿過去一審時同件上衣出庭，夏向法官主張，無法證明自己沒做的犯罪，提到賴生在案發前搭電梯時，「還帶著笑容」時，情緒激動的哭了。

賴姓高中生墜樓案，夏姓男子被控偽造文書，一審遭判刑1年6月，夏上訴台中高分院，今天開庭，夏否認犯罪，他說無法證明自己沒做的犯罪，還說一審法官不斷說，賴生是被害人，「難道我不是嗎」，案發後外界陰謀論的聲音不斷，他都沒有對外發言，就是希望司法能夠還他清白，而且案發後，面對檢警沒有搜索票的數十次搜索，他也都配合，甚至最近檢警都還有來查扣他的手機，每搜索一次，他就要購買一隻手機，「難道不夠配合嗎」。

夏男也說，如果賴生還在世的話，就能夠以兩個人有想結婚，一起生活的事實，來向外界證明，兩人結婚有真意，事實上他對於外界的指控，已經百口莫辯，「難道要我去死嗎」。

夏男還說，無法預知賴生會在登記結婚後選擇墜樓，提到賴生搭乘電梯時「還帶著笑容」時，情緒激動哽咽的哭了，也說若賴生沒死，就會有結婚後一起生活的事實，證明雙方不是形式上的結婚。

賴姓高中生（18歲）在去年5月4日在北屯區大樓墜落身亡，台中地檢署去年6月21日偵結，夏姓配偶（27歲）涉殺人罪不起訴，不過與賴生到戶政所登記結婚一事，被檢方認定無結婚真意，起訴偽造文書罪，今年6月28日將宣判，賴母律師針對殺人罪不起訴提出再議，台中高分檢審酌卷證後，認為此案仍有疑點，去年8月4日將卷證發回台中地檢署續查，目前仍在調查中。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980