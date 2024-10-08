恐怖情人！男子拔女友鑰匙 還騎車衝撞她機車吃官司
陳姓男子因與女友因感情問題產生口角爭執，陳涉嫌先後拔取女友機車鑰匙、推倒她騎乘機車、2次騎乘車輛衝撞她騎乘機車，以強暴方式妨害女友自由駕駛該機車及離去權利。台南地院依陳觸犯強制罪，判處拘役30天，得易科罰金，案可上訴。
判決說，陳男和女友因感情問題產生口角爭執，陳於今年3月30日晚上8點30分，在台南市道路攔停女友騎乘機車，她下車後欲報警，竟徒手拔取機車鑰匙，並推倒她機車後，騎乘機車衝撞機車2次，還對她說不要以為我不敢怎麼樣等語，使女友聽聞後心生畏懼，以強暴方式妨害女友自由駕駛該機車及離去權利。事後陳女友報警法辦、南檢起訴。
法官審酌，陳僅因細故和女友發生爭執，竟不思理性處理，反以強制行為，妨害告訴人行動自由權利，所為實屬不該；但念在他犯後坦承犯行，態度尚非惡劣，迄未賠償告訴人損害，兼衡教育程度、家庭經濟狀況等等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金1天以1千元計算。
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