五億生案偽造文書判1年6月 夏姓配偶上訴二審又穿同件戰袍
台中市賴姓高中生墜樓案，夏姓男子被控偽造文書假結婚，一審夏被依偽造文書罪，判刑1年6月，賴母委請律師，針對夏男與賴生登記結婚一事，提起民事的婚姻無效之訴，今年2月、5月已陸續開庭，尚未審結；夏男另已委由律師針對刑事部分，提起上訴，今天下午首開庭，因夏在一審時，每次開庭都穿同件上衣，今天下午夏有穿同件「戰袍」出庭。
賴姓高中生（18歲）在去年5月4日在北屯區大樓墜落身亡，台中地檢署去年6月21日偵結，夏姓配偶（27歲）涉殺人罪不起訴，不過與賴生到戶政所登記結婚一事，被檢方認定無結婚真意，起訴偽造文書罪，今年6月28日將宣判，賴母律師針對殺人罪不起訴提出再議，台中高分檢審酌卷證後，認為此案仍有疑點，去年8月4日將卷證發回台中地檢署續查，目前仍在調查中。
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