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地下簽賭賴清德贏柯文哲 新竹組頭和賭客都遭判刑

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹市一名郭姓地下簽賭組頭，總統大選期間利用Line開放賭客下注，以1：1.95賠率對賭賴清德大贏柯文哲150萬票以上，賭客甚至互相拉客前來簽賭，但還沒投票就被抓，涉嫌違反總統副總統選舉罷免法遭起訴，新竹地院則依聚眾賭博罪、賭博財物等罪將組頭及賭客分別判刑。

檢方查出，綽號「小豪」的郭姓地下簽賭組頭，去年11月中旬開始，利用Line供不特定賭客下注，其中一名綽號「拉喜哥」的陳姓賭客更居間介紹賭客、負責招攬賭客前來下注，並陸續找到多名賭客透過Line電話下注。

地下簽賭賠率在11月30日就已經來到1：1.95，賭賴清德讓柯文哲150萬票，即若押注對象為賴清德，且賴清德的得票數較柯文哲的得票數多150萬票以上，賭客就可獲得0.95倍的下注金，即下注1萬元可拿回1.95萬元，反之若賴清德的得票數未贏過柯文哲的得票數達150萬票，則賭客賭金通通歸組頭所有。

陳姓賭客因當起中間介紹人，甚至向下游賭客約定，若賭贏就要拿5千元抽成。不過警方掌握情資後，1月3日上午就持搜索票先前往陳姓賭客家中搜索，並扣得iPhone，再循線在1月15日搜索郭姓組頭住處並查扣手機，查出一名楊姓賭客在11月到12月之間，下注了5次賴清德贏，下注金總共高達18萬元，另有一名湯姓賭客下注1萬元柯文哲贏。

法官認為，郭姓組頭及陳姓賭客為謀取不法利益，竟以總統大選結果為標的聚眾賭博及簽賭，助長社會投機僥倖賭博歪風，破壞社會善良風俗，因此依聚眾賭博判郭姓組頭4個月有期徒刑，並判陳姓賭客3個月有期徒刑及依賭博財物罪判30天拘役。

不過因為組頭、賭客等人都供稱還沒有收取賭資，且沒有證據證明郭姓組頭及陳姓賭客已經因本案有獲得犯罪所得，因此無法沒收犯罪所得，但2人因所犯為總統副總統選舉罷免法，都遭處宣告褫奪公權2年。

新竹市一名郭姓地下簽賭組頭，總統大選期間利用Line開放賭客下注，以1：1.95賠率對賭賴清德大贏柯文哲150萬票以上。圖為新竹地院。圖／聯合報系資料照
新竹市一名郭姓地下簽賭組頭，總統大選期間利用Line開放賭客下注，以1：1.95賠率對賭賴清德大贏柯文哲150萬票以上。圖為新竹地院。圖／聯合報系資料照

柯文哲 賭博 賴清德

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