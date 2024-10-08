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五億生配偶判1年半 上訴二審再穿同件戰袍？今開庭揭曉

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市賴姓高中生墜樓案，夏姓男子被控偽造文書假結婚，一審夏被依偽造文書罪，判刑1年6月，賴母委請律師，針對夏男與賴生登記結婚一事，提起民事的婚姻無效之訴，今年2月、5月已陸續開庭，尚未審結；夏男另已委由律師針對刑事部分，提起上訴，今天下午首開庭，因夏在一審時，每次開庭都穿同件上衣，是否二審時，也穿同件上衣，引發關注。

賴姓高中生（18歲）在去年5月4日在北屯區大樓墜落身亡，台中地檢署去年6月21日偵結，夏姓配偶（27歲）涉殺人罪不起訴，不過與賴生到戶政所登記結婚一事，被檢方認定無結婚真意，起訴偽造文書罪，今年6月28日將宣判，賴母律師針對殺人罪不起訴提出再議，台中高分檢審酌卷證後，認為此案仍有疑點，去年8月4日將卷證發回台中地檢署續查，目前仍在調查中。

五億高中生案夏姓男子（右二）涉犯偽造文書罪，一審被判刑1年6月，刑事部分上訴二審後，是否再同件上衣，引發關注。圖／本報資料照
五億高中生案夏姓男子（右二）涉犯偽造文書罪，一審被判刑1年6月，刑事部分上訴二審後，是否再同件上衣，引發關注。圖／本報資料照

假結婚 偽造文書 律師

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