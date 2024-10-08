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為1罐可樂嘲笑女店員「大箍查某」15秒 法官判有罪：公然岐視女性

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

趙姓男子向超商女店員示意有寄放可樂想拿，女店員與趙理論後，同意趙拿取，但事情告一段落後，趙返回店內針對女店員體型罵「大箍查某」加髒話15秒，依公然侮辱罪起訴；台北地院審理，認趙公然歧視女性，判他拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。

依教育部台灣常用台語詞辭典解釋，「大箍」是形容人體肥胖，「查某」指女性，2詞連結指身體肥胖的女性。

趙2024年2月18日上午11時21分，前往台北市「萊爾富」便利商店，自稱曾寄放百事可樂1罐欲拿取，曾姓女店員表示未被交代而拒絕，後以電話向區經理反應，區經理為息事寧人同意先提供，曾女於是讓趙取走1罐。

檢方指控，趙雖取走可樂，但對曾女處理程序不滿，離開超商前對曾女以穢語謾罵，走出店外時衝突已平息，再返回店內接續以「XXX」、「XXX」、「XXX」、「大箍查某」羞辱曾女15秒，還以歧視性用語訕笑曾女，曾女提告，趙被訴。

法院開庭，趙未現身，趙在警詢時表示是在罵同行友人，不過，法官依監視器畫面所示，趙從店外走回店內，友人並未隨之進入，且趙始終面向曾女辱罵，趙的辯解不可採。

法官認為，.趙不滿曾女未於第一時間同意他取走可樂脫口說出穢語，勉強可認為是激烈衝突過程失言，不過，趙後來走出便利商店又折返，持續辱罵長達15秒鐘還以「大箍查某」嘲笑曾女身材，顯然是對「身材非纖細女性族群」的歧視性、訕笑，羞辱性極強。

判決說，趙的辱罵造成曾女否定自我人格尊嚴，觀察事件脈絡，趙無非是嘲弄、攻訐曾女而已，考量趙否認犯行等，判他拘役50日。

胖子示意圖，與新聞件無關。圖／聯合報系資料照片
胖子示意圖，與新聞件無關。圖／聯合報系資料照片

公然侮辱 店員 肥胖 身材

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