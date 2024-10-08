議員陳重文台智光案求輕判 檢察官求重刑：否則民代就變企業門神

台北市議員陳重文被控成立立錡雲端公司施壓台北市社會局、台智光在公托中心監視器系統雲端建置案向立錡採購圖利個人321萬元，依貪汙罪起訴。台北地院今開庭，陳請求從輕量刑，檢方認為，陳犯罪卻稱被政治追殺，建議從重量刑，審判長諭知本案12月27日上午9時29分宣判。

法院今天開庭，陳重文的律師團辯稱，圖利罪要有相當因果關係，陳重文僅是加以監督及落實政策；律師稱，陳沒有為自己謀利的行為，且圖利沒有處罰未遂犯，與圖利罪結果犯的構成要件不符。

律師團說，陳重文是依法行使職權，沒有施壓、沒有恐嚇社會局人員，陳也沒有發生財產上經濟價值的增加，不符合最高法院判決意旨。

公訴主任檢察官林俊廷說，陳重文今年3月遭搜索時，竟稱因為「監督警察局太認真，被報復，司法迫害，政治追殺」，陳自稱遭偵辦都因司法迫害、政治追殺，但從審理可知，貪汙案是民意代表轉包公共工程謀私利，跟政治有什麼關係？

林俊廷說，陳重文辯說別的議員也質詢、索資，企圖把其他人拖下水，但沒有人像陳一樣私下成立公司接案子然後圖利自己，檢察官迄今也等不到陳重文的檢舉，陳顯然只想為自己脫罪而辯。

林說，陳重文從頭到尾否認犯罪，以最廉價的司法迫害作辯解，如果陳的行為可被容許，民意代表變成企業門神，民代職位只成用來圖利的工具，司法就必須透過判決達到一般預防及特別預防的目的。

起訴指出，台北市政府與台智光於2011年簽訂「台北市光纖網路委外建設暨營運案」BOT案合約，由台智光負責建置光纖網路並享有25年經營權。

陳重文與康立錡2023年5月成立立錡公司，康擔任負責人，陳在幕後操控。2023年4月至6月陳重文利用議員索資、質詢或施壓方式，干涉社會局公托中心監視器系統雲端建置案，社會局於是請台智光辦理。

陳重文、康立錡迫使台智光、社會局向立錡採購設備，2023年10月台智光與立錡簽約採購價金1081萬7520元，陳重文從中獲利321萬8480元；陳重文另成立立錡、國亨等公司驗資不實，2023年5月、12月還指示白惠萍侵占國亨款項90萬4150元、441萬元。

檢察官今年7月依圖利、偽造文書等罪起訴陳重文、陳妻白惠萍、業者康立錡、陳洛麟，陳重文否認圖利罪，坦承偽造文書、使公務員登載不實、資本不實罪。