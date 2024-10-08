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喪女後養紅貴賓伴她10年 遭鬆獅犬咬死僅能討回5000元

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄蔡姓女子女兒多年前離世，蔡女兒子為了轉移母親喪慟，10年前將一隻紅貴賓「NANA」送給媽媽陪伴，去年10月間，蔡女丈夫牽著「NANA」散步時，卻遭陳姓飼主的鬆獅犬咬傷，「NANA」重傷癱瘓，被迫安樂死，蔡女不滿，對陳姓飼主求償21萬，法院審理後，計算「NANA」購入價格，判賠5000元。

判決指出，2015年3月間，蔡女兒子從寵物店花了1萬5000元購入「NANA」，希望「NANA」陪伴在母親身旁，蔡女收下後，對「NANA」疼愛有加，視為自己的家人般照顧。

去年10月19日晚間，蔡女丈夫牽著「NANA」外出散步，正巧碰到陳姓飼主帶著鬆獅犬在外活動，沒料該隻鬆獅犬看到「NANA」，竟衝過來咬住「NANA」，蔡女急著將愛犬送醫，但急救後仍因脊椎錯位癱瘓，只能選擇安樂死。

蔡女不滿，認為陳姓飼主沒管好鬆獅犬，害她「NANA」因此辭世，考量她與「NANA」的情感，包含財產損失、精神慰撫金等，合計求償21萬元。

橋頭地院岡山簡易庭審理時，陳姓飼主指出，當時「NANA」送醫後，他有說手術復原機率、存活率不論多少都願意嘗試，即便癱瘓也願意協助，是對方選擇安樂死，不應該將「NANA」的死亡損失交由他賠償。

法官認為，陳姓飼主帶著愛犬外出，本來就應注意牽繩拉穩，以防止對其他人造成傷害，他卻疏失未注意，造成「NANA」被咬傷，即便有救治可能，但能否恢復正常行動很難說，確實要負賠償責任。

不過，「NANA」死亡與蔡女人格法益無關，民法已限縮於侵害他人父、母、子、女或配偶關係之身分法益且情節重大者，才可請求非財產的賠償，「NANA」並不在賠償範圍內，不能向陳姓飼主求償。

法官最後依據「NANA」購入價格，考量蔡女飼養時間、「NANA」年紀等，判陳姓飼主僅須賠償5000元。可上訴。

紅貴賓示意圖，非當事犬隻。圖／報系資料照
紅貴賓示意圖，非當事犬隻。圖／報系資料照

安樂死 寵物 母親 貴賓

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