聽新聞
0:00 / 0:00
彰化男子網路訛賣減肥針…旅館也白住 還害旅館主管帳戶成警示戶
彰化縣游姓男子在網路上刊登賣減肥針，詐騙二名網友共匯款2萬多元，卻未交貨，又在彰化縣某旅館住宿積欠住宿費，他再去網路行騙網友賣減肥針，要網友把1萬6千元匯入旅館帳戶，方便他再繼續住宿，彰化地方法院依詐欺罪將他判刑1年3月。
判決書指出，游姓男子去年2月間化名「王亮欣」、「李婷」在臉書po文賣「胰妥讚」、「易週糖」減肥針，造成二名網友分別匯給他1萬元與1萬2500元要買減肥針，他要二名網友將錢匯入施姓友人帳戶，施女扣掉游男欠她的2700元後，交給游男1萬9800元。
另游男去年7月入住員林市某旅館6天，又跟旅館櫃檯借3千元，遭旅館催款，游男卻要旅館主管提供帳號，表示會將積欠的住宿費及欠款匯入，他再到臉書po文要以1盒8千元販售「善纖達」減肥筆，導致網友誤信，他請要買減肥筆的網友將1萬6千元匯入旅館主管帳戶，讓旅館誤以為他有資力支付住宿費，讓他繼續再從7月28日住到8月4日，再積欠1萬1573元住宿費及餐點費，直到網友未收到減肥筆而報警，旅館主管的帳戶也因此被列為警示帳戶，也報警處理。
法官認為，游男正值青年，卻不思以己力循正當合法途徑獲取所需，僅因貪圖一己私利，即以網際網路對公眾散布不實販售商品訊息，詐欺多人，且尚未被害人和解及賠償，因此依詐欺取財罪、詐欺得利罪將他判刑刑1年3月，全案可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言