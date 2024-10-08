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彰化男子網路訛賣減肥針…旅館也白住 還害旅館主管帳戶成警示戶

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣游姓男子在網路上刊登賣減肥針，詐騙二名網友共匯款2萬多元，卻未交貨，又在彰化縣某旅館住宿積欠住宿費，他再去網路行騙網友賣減肥針，要網友把1萬6千元匯入旅館帳戶，方便他再繼續住宿，彰化地方法院依詐欺罪將他判刑1年3月。

判決書指出，游姓男子去年2月間化名「王亮欣」、「李婷」在臉書po文賣「胰妥讚」、「易週糖」減肥針，造成二名網友分別匯給他1萬元與1萬2500元要買減肥針，他要二名網友將錢匯入施姓友人帳戶，施女扣掉游男欠她的2700元後，交給游男1萬9800元。

另游男去年7月入住員林市某旅館6天，又跟旅館櫃檯借3千元，遭旅館催款，游男卻要旅館主管提供帳號，表示會將積欠的住宿費及欠款匯入，他再到臉書po文要以1盒8千元販售「善纖達」減肥筆，導致網友誤信，他請要買減肥筆的網友將1萬6千元匯入旅館主管帳戶，讓旅館誤以為他有資力支付住宿費，讓他繼續再從7月28日住到8月4日，再積欠1萬1573元住宿費及餐點費，直到網友未收到減肥筆而報警，旅館主管的帳戶也因此被列為警示帳戶，也報警處理。

法官認為，游男正值青年，卻不思以己力循正當合法途徑獲取所需，僅因貪圖一己私利，即以網際網路對公眾散布不實販售商品訊息，詐欺多人，且尚未被害人和解及賠償，因此依詐欺取財罪、詐欺得利罪將他判刑刑1年3月，全案可上訴。

游姓男子在旅館白住，又在網路上刊登賣減肥針，騙網友匯款，卻未交貨，彰化地方法院依詐欺罪將他判刑1年3月。記者林宛諭／攝影
游姓男子在旅館白住，又在網路上刊登賣減肥針，騙網友匯款，卻未交貨，彰化地方法院依詐欺罪將他判刑1年3月。記者林宛諭／攝影

住宿 減肥 詐欺

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