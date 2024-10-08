陸軍中士欠債逃兵1年自行投案 南投地院判刑3月

陸軍李姓中士積欠債務，為避免被追債，去年6月11日晚間7時週日收假未回營區，逃兵近1年，直到今年5月23日才自行投案，李姓中士遭依違反陸海空軍刑法判刑3月。全案可上訴。

根據南投地方法院刑事簡易判決，陸軍李姓中士因欠債，為避免遭債權人追討，竟自民國112年6月11日晚間起未收假歸營，直到113年5月23日才自行投案，逃兵超過11個月，李姓中士坦承犯行，南投地方檢察署依違反陸海空軍刑法第39條第1項意圖長期脫免職役而離去職役罪，向南投地方法院聲請簡易判決處刑。

根據判決書，李姓中士擔任步兵連機槍射擊士，法官審酌被告因積欠債務，為避免遭債權人追討致生犯罪動機，犯行對軍事職役、國防管理產生損害及危險，考量被告坦承犯行、無犯罪前科紀錄等，依意圖長期脫免職役而離去職役罪，處有期徒刑3月，可易科罰金。

根據陸海空軍刑法第39條第1項，意圖長期脫免職役而離去或不就職役者，處5年以下有期徒刑，但於6天內自動歸隊者，減輕其刑；戰時犯前項前段之罪者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑。