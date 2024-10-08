快訊

罷樑發言人李晏蓉：民進黨未主動介入 憂同意票少於不同意

獨／汪建民最怕人情債難償 最後臥床昏迷都在喊賣貨

這張照片你一定有印象！聯合報6作品入圍卓越新聞獎

陸軍中士欠債逃兵1年自行投案 南投地院判刑3月

中央社／ 南投縣8日電

陸軍李姓中士積欠債務，為避免被追債，去年6月11日晚間7時週日收假未回營區，逃兵近1年，直到今年5月23日才自行投案，李姓中士遭依違反陸海空軍刑法判刑3月。全案可上訴。

根據南投地方法院刑事簡易判決，陸軍李姓中士因欠債，為避免遭債權人追討，竟自民國112年6月11日晚間起未收假歸營，直到113年5月23日才自行投案，逃兵超過11個月，李姓中士坦承犯行，南投地方檢察署依違反陸海空軍刑法第39條第1項意圖長期脫免職役而離去職役罪，向南投地方法院聲請簡易判決處刑。

根據判決書，李姓中士擔任步兵連機槍射擊士，法官審酌被告因積欠債務，為避免遭債權人追討致生犯罪動機，犯行對軍事職役、國防管理產生損害及危險，考量被告坦承犯行、無犯罪前科紀錄等，依意圖長期脫免職役而離去職役罪，處有期徒刑3月，可易科罰金。

根據陸海空軍刑法第39條第1項，意圖長期脫免職役而離去或不就職役者，處5年以下有期徒刑，但於6天內自動歸隊者，減輕其刑；戰時犯前項前段之罪者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑。

債務 南投 陸軍

延伸閱讀

涉開槍將一男丟包醫院門口 一審判凶手23年…理由出爐

南投茶博開幕首日人潮破5萬 茶農喊再辦一次

傳美將援台M4無座力砲 專家：我陸軍反應接裝人力不足

嘉義中坑營區役男失控毆打學長4傷送醫 軍方：依法重懲

相關新聞

議員陳重文台智光案求輕判 檢察官求重刑：否則民代就變企業門神

台北市議員陳重文被控成立立錡雲端公司施壓台北市社會局、台智光在公托中心監視器系統雲端建置案向立錡採購圖利個人321萬元，...

健身網紅「PEETA葛格」涉施用大麻稱是被人栽贓 檢方不起訴

本名黎育欽的健身網紅「PEETA葛格」，今年3月間因涉嫌持有、吸食二級毒品大麻被捕，現場並查扣到1包大麻及大麻電子菸。當...

喪女後養紅貴賓伴她10年 遭鬆獅犬咬死僅能討回5000元

高雄蔡姓女子女兒多年前離世，蔡女兒子為了轉移母親喪慟，10年前將一隻紅貴賓「NANA」送給媽媽陪伴，去年10月間，蔡女丈...

彰化男子網路訛賣減肥針…旅館也白住 還害旅館主管帳戶成警示戶

彰化縣游姓男子在網路上刊登賣減肥針，詐騙二名網友共匯款2萬多元，卻未交貨，又在彰化縣某旅館住宿積欠住宿費，他再去網路行騙...

114處傷…想離婚被打到體無完膚慘死 女婿須賠岳父465萬元

45歲的劉姓男子待業，常跟范姓妻子要錢，因妻子有意離婚，爭吵下拿球棒、登山杖打死對方，伴屍10小時後自首，劉被依家暴傷害...

台智光案再開庭 陳重文：相信司法會還我清白

台智光案上午再度開庭，台北市議員陳重文約九時抵達北院，結束庭訊後約12時30分離去，離去時他也對媒體喊話，相信司法會還他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。