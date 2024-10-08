114處傷…想離婚被打到體無完膚慘死 女婿須賠岳父465萬元

45歲的劉姓男子待業，常跟范姓妻子要錢，因妻子有意離婚，爭吵下拿球棒、登山杖打死對方，伴屍10小時後自首，劉被依家暴傷害致死罪判刑12年，最高法院去年10月駁回上訴定讞。岳父不甘女兒遍體鱗傷慘死，提告求償400萬元，桃園地院民事庭判劉賠償465萬1009元，台灣高等法院今駁回雙方上訴。

劉曾因性侵案遭法院判刑15年，2022年1月和范女（39歲死亡）結婚，原從事殯葬業，因態度不佳被公司辭退，加上有毒品等前科，找不到工作，時常向范女討錢花用。

檢警調查，劉與范女同住桃園市中壢區，2022年9月14日上午，劉認為妻子有意離婚並爭奪財產，兩人口角後他心生不滿，拿起木製球棒和登山杖不斷毆打妻子，范女全身多處擦、挫、瘀傷，引發橫紋肌溶解症、休克、腎衰竭而死。

劉伴屍10小時才打電話給友人，並於16日一早到警局自首。檢方在劉的手機裡找到案發實況錄影檔，發現他案發前幾天起就開始毆打妻子，還會錄影存檔，事發當天也有錄影，片中他在施暴時不斷觀察妻子情況、罵她假裝疼痛。法醫解剖報告指出，范女傷勢集中在四肢，檢方認定劉主觀上沒有殺人犯意。

法院認為，他和妻子沒有宿怨，僅因對方提離婚、要求賠償而起爭執，難認有殺人動機，加上被害人顱骨無骨折、顱內及胸腹腔內無出血，可見劉沒連續攻擊要害。從錄影畫面來看，劉在發現妻子沒反應後，隨即起身「道歉」，並找朋友協助、聯絡員警，也被認定無殺人故意。刑事部分，一、二、三審都判劉12年徒刑。

民事部分，岳父訴苦女兒被打死，除支出7萬元殯葬費外，他認為女兒有法定扶養義務，請求58萬1009元扶養費；他因失去長女而痛苦，也請求400萬精神慰撫金。

高院民事庭認為劉毆妻致死，應賠償，且范女有謀生能力，因范父除長女外還有另2名子女，依民法規定，減輕死者的扶養義務後，認為只要負擔范父2／12的扶養義務比例。高院再參考社會景氣、岳父退休等狀況，認為他確實不能維持生活，可以請求扶養費，依他的餘命年限16.76年、2021年桃園市每人月消費支出為每月2萬3422元為計算標準，扶養費為61萬2886元。因岳父只請求51萬1009元，判准。

精神慰撫金部分，高院民事庭認為死者身上傷勢多達114處，體無完膚，范父終生得承受哀痛，判劉姓女婿應賠償400萬元。

劉雖抗辯亡妻沒有扶養能力、岳父父女「感情淡薄」，高院不採而駁回上訴。