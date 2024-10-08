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台智光案再開庭 陳重文：相信司法會還我清白

攝影中心／ 記者葉信菉／台北即時報導

台智光案上午再度開庭，台北市議員陳重文約九時抵達北院，結束庭訊後約12時30分離去，離去時他也對媒體喊話，相信司法會還他清白。

台北市議員陳重文涉貪汙等罪被起訴，日前獲北院諭知800萬元交保並限制出境、出海及電子監控，北檢不服提起抗告。高院今天表示，本件抗告案由法官審理中。

被羈押超過6個月的陳重文，10月1日聲請具保停押。台北地方法院諭知，陳重文以新台幣800萬元交保，限制出境、出海8個月，及限制住居於台北市北投區住處，並接受電子監控，每日向科技監控中心報到。

台北地檢署不服陳重文交保裁定，隨即於2日提起抗告。台灣高等法院今天表示，本件抗告案已收案，由法官審理中。

台智光案上午再度開庭，台北市議員陳重文（左）上午9時抵達北院，結束庭訊後約12時30分離去，離去時他也對媒體喊話，相信司法會還他清白。記者葉信菉／攝影
台智光案上午再度開庭，台北市議員陳重文（左）上午9時抵達北院，結束庭訊後約12時30分離去，離去時他也對媒體喊話，相信司法會還他清白。記者葉信菉／攝影

台智光 台灣高等法院 監控 貪汙 陳重文

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