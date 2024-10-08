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台中餐廳放彩煙挨批如八仙塵爆 法院裁罰金額曝光
台中市霧峰區餐廳「窩草的日子」在戶外舉辦性別派對，因施放大量粉紅色彩煙伴隨轟然巨響，釀在場客人受驚PO網投訴，網友批評如「八仙塵爆翻版」，警方依違反社會秩序維護法送辦；台中地院認為，餐廳主管、燃放業者發射有殺傷力物品有危害他人之虞，各裁罰3000元，可抗告。
霧峰分局移送指出，張姓、劉姓業者今年8月11日中午12點多，在霧峰區「窩草的日子」餐廳戶外區燃發射有殺傷力之物品（彩煙），而有危害他人身體或財物之虞，依違反社會秩序維護法移送。
台中地院簡易庭根據業者供述、財團法人危險物品安全基金會一般爆竹煙火型式認可證書，及相關錄影畫面、新聞報導等，認為2人事證明確。
簡易庭查，張女是餐廳主管，和劉男餐廳戶外區發射彩煙，引發大量煙霧，且現場位於路邊，緊鄰車輛、民宅，除有直接危害他人身體或財物之虞，若有其他行人、車輛經過，必因此受到驚嚇而肇致意外或交通事故。
簡易庭認為，2人確有共同發射有殺傷力之物品而有危害他人身體或財物之虞之違序行為，依共同發射有殺傷力之物品而有危害他人身體或財物之虞，裁罰2人各罰鍰3000元。
另台中市環保局案發後也上門稽查，根據影片判定違反空汙法第32條規定，已開單舉發，將處以1500元以上，5百萬元以下罰鍰。
當時餐廳主管表示，性別趴施放彩煙是客戶需求請廠商配合，已全面公告停止該項活動，也對當天造成影響的消費者表示歉意。
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