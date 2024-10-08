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對陳水扁說「我必須釘死你的過犯」 司法傳教士林勤綱往生
曾蒞庭扁家弊案對前總統陳水扁論告「親愛的朋友，請諒解我必須釘死你的過犯」的台北地檢署前主任檢察官林勤綱本月6日因病往生，得年71歲，家屬訂10月13日在台北市立第二殯儀館為他舉行安息禮拜。
林勤綱由法官轉任檢察官，篤信基督教，有「司法傳教士」之稱；林進入體制改革司法，寧做基層檢察官不求官不求名，法界對他的評價極高。
林勤綱蒞庭陳水扁家族弊案，因對陳水扁說「親愛的朋友，請諒解我必須釘死你的過犯」這句話，讓他一鳴驚人，其時，全國媒體用數日的時間去解讀話意，林還在法庭爆料和陳水扁是「美麗島事件」辯護律師的戰友，也與扁有台大法律系學長、學弟關係。
1953年出生的林勤綱是外省第二代，父親是外省人，母親是本省籍，畢業於建國中學、台大法律系，1977年時考上律師。
林勤綱的遺孀今天發布訊息，指「我先生勤綱，已於10月6日凌晨1點，在家中睡夢中安詳去世。二殯法醫開立死亡證明為『心因性休克』」，法醫跟我解釋說大概類似心肌梗塞，因為我兒子Andrew這幾天剛好回台灣出差1星期。配合他的行程，所以安息禮拜日期時間地點訂得比較趕」等。
事實上，林勤綱在北部司法圈德高望眾，今日有不少體制內外的法律圈人士聽聞噩耗，均紛紛表示難過與不捨。
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