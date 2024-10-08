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陳重文涉貪獲800萬交保檢抗告 高院收案審理中

中央社／ 台北8日電

國民黨台北市議員陳重文貪污等罪被起訴，日前獲北院諭知800萬元交保並限制出境、出海及電子監控，北檢不服提起抗告。高院今天表示，本件抗告案由法官審理中。

被羈押超過6個月的陳重文，10月1日聲請具保停押。台北地方法院諭知，陳重文以新台幣800萬元交保，限制出境、出海8個月，及限制住居於台北巿北投區住處，並接受電子監控，每日向科技監控中心報到。

台北地檢署不服陳重文交保裁定，隨即於2日提起抗告。台灣高等法院今天表示，本件抗告案已收案，由法官審理中。

北檢3月14日指揮廉政署針對陳重文等人發動搜索約談，訊問後聲請羈押禁見，北院一度裁定200萬元交保；案經北檢抗告成功，北院重開羈押庭，3月21日裁定羈押禁見，北檢7月19日起訴全案。

起訴指出，陳重文透過立錡雲端公司承接台智光相關採購案，於民國112年4月至6月間利用職權施壓台北市社會局，委請台智光就社會局下轄各公托中心辦理監視器系統雲端建置案，發包給友人名下維礦公司履約，圖得不法利益321萬餘元。

北檢依貪污治罪條例的圖利罪、公司法資本不實罪、刑法行使偽造文書等罪起訴陳重文等人。北檢將羈押中的陳重文移審北院，北院7月19日裁定繼續羈押禁見3個月。

國民黨台北市議員陳重文涉貪污等罪被起訴，日前獲北院諭知800萬元交保並限制出境、出海及電子監控，北檢不服提起抗告。圖／聯合報系資料照
國民黨台北市議員陳重文涉貪污等罪被起訴，日前獲北院諭知800萬元交保並限制出境、出海及電子監控，北檢不服提起抗告。圖／聯合報系資料照

台智光 監控 貪污 陳重文

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