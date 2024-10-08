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前立委羅志明退將夏復翔共諜案無罪 檢上訴最高院

中央社／ 高雄8日電

海軍退役少將夏復翔、前台聯立委羅志明共諜案，二審2人均判無罪。但高雄高分檢認為2人出席對岸活動接觸對象具黨政軍色彩，非單純聯誼，據此上訴最高法院要求改判。

高雄地方法院一審將夏復翔依違反國家安全法罪判5個月徒刑、羅志明無罪，高雄地檢署上訴後；台灣高等法院高雄分院宣判2人無罪，夏復翔改判無罪部分得上訴；夏、羅2人維持原審判決無罪部分，須有刑事妥速審判法第9條理由，始得上訴。

但高雄高分檢不服，以2人前往中國參訪都由省級高層官方代表接待，且出席黃埔校友會活動時，接觸對象還兼有黨政軍身分，應不能看作單純聯誼餐敘，據此上訴最高法院要求改判。且特別依速審法規定，認定判決違背判例上訴。

全案起於羅志明民國102年間因業務往來結識李鷹，並遭中共勢力吸收，羅志明先引介海軍退役少將夏復翔接受中共勢力吸收，羅、夏2人受指示共同或由夏單獨以其國軍人脈，長期物色招攬或引介國軍特定階級、軍種退將赴中接受落地招待，並遭以座談等方式宣傳「和平統一」及「一國兩制」、甚至「武統台灣」等統戰思想。

雄檢調查，2人共引介48名退役高階軍官前往中國參加孫中山誕辰紀念活動暨澳門觀光、三二九黃花崗72烈士紀念活動、珠海航空暨空軍814筧橋空戰勝利活動、四川成都參訪團、珠海航空展等活動，出團達13次、高達194人次，受招待軍官中，不乏有曾受表揚的將校級軍官。檢方偵結將2人依違反國家安全法起訴。

共諜 國軍 最高法院 羅志明 聯誼

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