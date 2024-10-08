福壽山住戶半夜猛按喇叭、撂年資嗆副場長…判刑4月

台中姚姓男子住在福壽山農場安置榮民的漢莊，他對農場修繕有所質疑，半夜12點打給王姓副場長逼他立即出面，還開車到王宿舍前猛按喇叭、拿鋁棒敲房舍，並自稱「從小在福壽山農場長大」、「歷任場長有人敢這樣子動我們」，法院依強制罪判他4月，緩刑2年確定。

檢方起訴指出，姚男2022年4月住在福壽山農場漢莊房舍，他對房舍施工修繕有所質疑，同月11日半夜12點多打電話給農場王姓副場長溝通後仍不滿。

姚為逼迫正在深夜休息時的王立即出面，竟開小貨車侵入對方居住的農場唐莊宿舍停車場，還不顧當時凌晨12點、1點多，直接按喇叭長達數十秒，再下車拿鋁棒逐間敲房門，造成部分鎖頭毀損。

王不堪其擾出面，姚竟對他說「你好好睡哈，我說你好好睡不行喔」、「從小在福壽山農場長大，到現在只有你，真的喔只有你喔，你敢動我們喔，真的只有你，歷任的場長有人敢這樣子動我們」等語，以此對王強暴脅迫、侵入住宅。

王姓副場長提告後，姚男在警詢、偵查及審理時均坦承不諱，王及當時目擊證人也都指證歷歷，並有現場監視器可佐。

台中地院簡易庭審酌，姚對王強暴、脅迫又損及福壽山財物，犯後雖坦承但沒有和解，且王表示希望姚能藉由本案得到教訓，希望讓他去上課加強法治教育。