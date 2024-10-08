「林口阿姨」無罪確定！修繕環境不是賄選 新北市議員蔡淑君終獲清白

外號「林口阿姨」的新北市議員蔡淑君因協助選區內社區鋪設地坪、修剪周邊公園樹木，被控賄選，一、二審均判她無罪，檢方再提上訴，最高法院駁回上訴，蔡女無罪確定。

檢方起訴指出，蔡淑君2022年8月間免費為林口區國宅「台北新都社區」鋪設北哨口地坪，並配合該哨口地坪鋪設啟用儀式時間，前往社區接受感謝狀、與主委合照，還在社區內電梯張貼相關照片。

檢方認為蔡淑君此舉是為增加選民支持度，影響該社區700多戶、約2000多人投票意願，違反公職人員選舉罷免法；但蔡淑君主張，社區哨口地坪屬開放空間，供不特定人使用，是公益性質設施，與賄選無對價性；公園分別登記為內政部營建署及新北市所有，修剪公園樹木是為了交通與公共衛生，與社區住戶無關，強調自己沒賄選動機。

法院認為，衡酌社會常情及經驗法則，議員對社區有捐助，社區表達感謝之意，與社會一般生活經驗無違，修繕哨口地坪費用雖高，但往來行人也會使用該區域，對社區居民而言，難感受此舉對社區有何特別待遇，不足以影響或動搖住戶投票意向。