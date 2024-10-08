「林口阿姨」無罪確定！修繕環境不是賄選 新北市議員蔡淑君終獲清白
外號「林口阿姨」的新北市議員蔡淑君因協助選區內社區鋪設地坪、修剪周邊公園樹木，被控賄選，一、二審均判她無罪，檢方再提上訴，最高法院駁回上訴，蔡女無罪確定。
檢方起訴指出，蔡淑君2022年8月間免費為林口區國宅「台北新都社區」鋪設北哨口地坪，並配合該哨口地坪鋪設啟用儀式時間，前往社區接受感謝狀、與主委合照，還在社區內電梯張貼相關照片。
檢方認為蔡淑君此舉是為增加選民支持度，影響該社區700多戶、約2000多人投票意願，違反公職人員選舉罷免法；但蔡淑君主張，社區哨口地坪屬開放空間，供不特定人使用，是公益性質設施，與賄選無對價性；公園分別登記為內政部營建署及新北市所有，修剪公園樹木是為了交通與公共衛生，與社區住戶無關，強調自己沒賄選動機。
法院認為，衡酌社會常情及經驗法則，議員對社區有捐助，社區表達感謝之意，與社會一般生活經驗無違，修繕哨口地坪費用雖高，但往來行人也會使用該區域，對社區居民而言，難感受此舉對社區有何特別待遇，不足以影響或動搖住戶投票意向。
一、二審均判決蔡淑君無罪，檢方不服上訴，但最高法院認為判決認事用法沒有違誤，駁回上訴，蔡女確定無罪；另外，檢方先前也曾提當選無效之訴，已被法院駁回確定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言