憲法法庭遭疑實質廢死 立委罵翻

憲法法庭上月判決死刑不違憲，但嚴格限縮死刑條件，被外界認為是實質廢死。圖／聯合報系資料照 憲法法庭宣告限縮死刑適用範圍，遭疑實質廢死。姦殺師鐸獎女師的劉志明上周五改判無期徒刑定讞，成釋憲後逃死第一例，立法院司法及法制委員會昨邀相關機關專案報告，立委批大法官力保死刑犯；卅七名死囚獲更審有無可能獲釋放，法務部、司法院不敢打包票。

憲法法庭認為犯下普通殺人、性侵殺人、強盜殺人、擄人勒贖殺人，刑事程序符合最嚴密正當法律程序，才能判死，若有精神疾病或心智缺陷，無論案發時或審理中皆不能科處死刑；即便判死，執行前若「瘋傻」也不得槍斃。

國民黨立委羅智強認為大法官迎合民進黨廢死黨綱，追問卅七名死囚是否「放出來？」，法務部長鄭銘謙無法回答，司法院代理秘書長黃麟倫也不敢保證。

羅智強以劉志明案為例，指最高法院稱劉犯行是隨機偶發，不符情節最重大之罪，「虐殺、咬掉乳頭、性侵、強盜都不嚴重？」民進黨護航說「沒廢死」，但死刑犯一個都不執行，這不叫實質廢死？

立委謝龍介認為大法官想廢死又沒勇氣，「變鬼變怪」讓下級審法官、檢察官當壞人，「實質廢死」判決後，卅七名聲請人可預見「都不會判死」。謝以鄭捷案為例，殺四個人是否只要主張非故意、非預謀、被害人死亡「我有什麼法度」就可免死？批憲法法庭傷害國人司法感情。

謝龍介也建議每名大法官認養三名死囚，日以繼夜相處，看看受不受得了。

立委吳宗憲憂心死刑遭撤銷後回歸普通法院審理，涉犯重罪不能成唯一羈押理由，可能回歸社會；鄭銘謙說法院不押將抗告，用科技設備、定期查訪等機制監控，並表示未來無期徒刑可以做層級化區分，是否可能施行「終身監禁」制度則再研議。