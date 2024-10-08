聽新聞
0:00 / 0:00

憲法法庭遭疑實質廢死 立委罵翻

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

憲法法庭上月判決死刑不違憲，但嚴格限縮死刑條件，被外界認為是實質廢死。圖／聯合報系資料照
憲法法庭上月判決死刑不違憲，但嚴格限縮死刑條件，被外界認為是實質廢死。圖／聯合報系資料照
憲法法庭宣告限縮死刑適用範圍，遭疑實質廢死。姦殺師鐸獎女師的劉志明上周五改判無期徒刑定讞，成釋憲後逃死第一例，立法院司法及法制委員會昨邀相關機關專案報告，立委批大法官力保死刑犯；卅七名死囚獲更審有無可能獲釋放，法務部、司法院不敢打包票。

憲法法庭認為犯下普通殺人、性侵殺人、強盜殺人、擄人勒贖殺人，刑事程序符合最嚴密正當法律程序，才能判死，若有精神疾病或心智缺陷，無論案發時或審理中皆不能科處死刑；即便判死，執行前若「瘋傻」也不得槍斃。

國民黨立委羅智強認為大法官迎合民進黨廢死黨綱，追問卅七名死囚是否「放出來？」，法務部長鄭銘謙無法回答，司法院代理秘書長黃麟倫也不敢保證。

羅智強以劉志明案為例，指最高法院稱劉犯行是隨機偶發，不符情節最重大之罪，「虐殺、咬掉乳頭、性侵、強盜都不嚴重？」民進黨護航說「沒廢死」，但死刑犯一個都不執行，這不叫實質廢死？

立委謝龍介認為大法官想廢死又沒勇氣，「變鬼變怪」讓下級審法官、檢察官當壞人，「實質廢死」判決後，卅七名聲請人可預見「都不會判死」。謝以鄭捷案為例，殺四個人是否只要主張非故意、非預謀、被害人死亡「我有什麼法度」就可免死？批憲法法庭傷害國人司法感情。

謝龍介也建議每名大法官認養三名死囚，日以繼夜相處，看看受不受得了。

立委吳宗憲憂心死刑遭撤銷後回歸普通法院審理，涉犯重罪不能成唯一羈押理由，可能回歸社會；鄭銘謙說法院不押將抗告，用科技設備、定期查訪等機制監控，並表示未來無期徒刑可以做層級化區分，是否可能施行「終身監禁」制度則再研議。

延伸閱讀

搞廢死還審立院改革法？ 牛煦庭斥沒民意基礎的大法官才擴權胡鬧

謝龍介要1名大法官認領3個死囚回去輔導 示範「日以繼夜」相處

吳思瑤說37死囚不會放出來 羅智強譏法務部長能控制法官？

劉志明姦殺師鐸獎老師逃死 謝龍介諷「司法爽了」百姓怎麼辦

相關新聞

憲法法庭遭疑實質廢死 立委罵翻

憲法法庭宣告限縮死刑適用範圍，遭疑實質廢死。姦殺師鐸獎女師的劉志明上周五改判無期徒刑定讞，成釋憲後逃死第一例，立法院司法...

大學生假冒調查官 回國中母校騙學妹 還說「想澀澀」 法院判刑

彰化縣一名21歲大學生回國中母校向老師吹噓說他已考上調查官，在法務部調查局任職，老師還邀他回校為十個班級學弟妹分享成為調...

新聞眼／死刑合憲？ 比92共識還混沌

憲法法庭判死刑合憲但限縮適用，逾八成反廢死的民眾不滿「實質廢死」，廢死團體也不甘。一號判決，各自表述，在野批評大法官造法...

國中會計主任挪公款買茶葉、碳粉匣過關 栽在自家洗衣店遭判4年半

南投某國中黃姓會計主任報公帳買碳粉匣、茶葉私用都過關，食髓知味竟連家人開的洗衣店更新監視設備也報公帳，但因匯款失敗被發現...

車手黑吃黑！夥同伴包夾攔車搶三百萬 法院重判8、9年

詐欺集團車手邱男依上手指示原本要監視另一名林姓車手取贓款三百萬元，卻夥同友人沈男、翁男等「黑吃黑」，攔車搶走三百萬元，甚...

獨／「無照小開」酒駕撞繪圖師致腦死器捐 賠800萬國民法官判6年

台中市工程行林姓男子有酒駕紀錄，已被吊銷駕照，但他仍在去年5月初時，與朋友喝酒後，駕駛貨車上路，行經大里區西湖路時，撞上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。