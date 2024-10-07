大學生假冒調查官 回國中母校騙學妹 還說「想澀澀」 法院判刑

彰化縣一名21歲大學生回國中母校向老師吹噓說他已考上調查官，在法務部調查局任職，老師還邀他回校為十個班級學弟妹分享成為調查官心路歷程後，他卻利用學妹崇拜之心，邀學妹出來親吻和擁抱學妹，甚至多次傳送「一直想澀澀」等性暗示訊息，彰化地方法院依妨害性自主罪將他判刑4月，得易科罰金。

這名大學生去年在其大學宿舍內從網路下載法務部調查局局徽格式後，列印輸出，再貼上個人照片，偽造調查局調查官證及服務證，去年5月初他回彰化母校國中與老師見面時，拿出偽造調查官證給老師看，並佯稱他現在在調查局台中市調查處任職，老師不疑有他，帶他進入教室向學弟妹分享其成為調查官心路歷程。

而同年5月下旬他再次回國中母校跟十個班學弟妹分享，這次他還精心裝扮，穿著從網路上買到的防彈背心、配戴警棍、手銬、BB玩具槍等到校，在學校會議室中對學弟妹們分享調查局職掌業務、調查官薪俸等調查局職掌的「工作宣導與國民保防教育」職權，不過其他老師發覺有異，通報警方而查扣其偽造證件，移送法辦。

大學生冒充調查官回母校分享後，還在自己IG貼出和學弟妹的合照，並寫上「誤人子弟？」，行徑讓人搖頭。檢警更查出，有學妹因誤以為他是調查官，還加他IG及line，他同年6月初某日黃昏就把學妹約到彰化某國小操場旁，親吻學妹和擁抱，並對還是國中生的學妹多次傳訊說「那明天可以貼貼了」、「我是不是該買個保XX」、「一直想澀澀」等充滿性暗示訊息給學妹。