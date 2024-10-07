快訊

大學生假冒調查官 回國中母校騙學妹 還說「想澀澀」 法院判刑

明年治水總預算新北僅獲3% 江怡臻批賴清德消費災情

第一對兩岸同婚伴侶誕生！當事人搶頭香登記結婚喜喊：遲來的婚姻自由

聽新聞
0:00 / 0:00

大學生假冒調查官 回國中母校騙學妹 還說「想澀澀」 法院判刑

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣一名21歲大學生回國中母校向老師吹噓說他已考上調查官，在法務部調查局任職，老師還邀他回校為十個班級學弟妹分享成為調查官心路歷程後，他卻利用學妹崇拜之心，邀學妹出來親吻和擁抱學妹，甚至多次傳送「一直想澀澀」等性暗示訊息，彰化地方法院依妨害性自主罪將他判刑4月，得易科罰金。

這名大學生去年在其大學宿舍內從網路下載法務部調查局局徽格式後，列印輸出，再貼上個人照片，偽造調查局調查官證及服務證，去年5月初他回彰化母校國中與老師見面時，拿出偽造調查官證給老師看，並佯稱他現在在調查局台中市調查處任職，老師不疑有他，帶他進入教室向學弟妹分享其成為調查官心路歷程。

而同年5月下旬他再次回國中母校跟十個班學弟妹分享，這次他還精心裝扮，穿著從網路上買到的防彈背心、配戴警棍、手銬、BB玩具槍等到校，在學校會議室中對學弟妹們分享調查局職掌業務、調查官薪俸等調查局職掌的「工作宣導與國民保防教育」職權，不過其他老師發覺有異，通報警方而查扣其偽造證件，移送法辦。

大學生冒充調查官回母校分享後，還在自己IG貼出和學弟妹的合照，並寫上「誤人子弟？」，行徑讓人搖頭。檢警更查出，有學妹因誤以為他是調查官，還加他IG及line，他同年6月初某日黃昏就把學妹約到彰化某國小操場旁，親吻學妹和擁抱，並對還是國中生的學妹多次傳訊說「那明天可以貼貼了」、「我是不是該買個保XX」、「一直想澀澀」等充滿性暗示訊息給學妹。

彰化地方法院因男大生冒充公務人員，已依僭行公務員職權罪判處拘役15日，得易科罰金。而他又猥褻女國中生二次，依猥褻罪再將他判刑4月，得易科罰金，緩刑2年，並應接受法治教育課程二場次。

一名21歲大學生冒充調查局調查官，還戴上假證件及各式網路買來的裝備回國中母校分享心得，並在IG貼照，行徑讓人搖頭。圖／民眾提供
一名21歲大學生冒充調查局調查官，還戴上假證件及各式網路買來的裝備回國中母校分享心得，並在IG貼照，行徑讓人搖頭。圖／民眾提供

大學生 網路

延伸閱讀

19歲東華男大生被撞飛至草叢傷重不治 撞擊力道大…轎車爆胎車頭破損

彰化三校再奪設計大獎 老舊體育器材室變身美美韻律教室

矽品彰化二林廠擴廠招募1500個職缺 祭4萬到7萬月薪徵才

彰化兄弟開檳榔攤 手工毒咖啡膠囊、市價200萬落網

相關新聞

大學生假冒調查官 回國中母校騙學妹 還說「想澀澀」 法院判刑

彰化縣一名21歲大學生回國中母校向老師吹噓說他已考上調查官，在法務部調查局任職，老師還邀他回校為十個班級學弟妹分享成為調...

國中會計主任挪公款買茶葉、碳粉匣過關 栽在自家洗衣店遭判4年半

南投某國中黃姓會計主任報公帳買碳粉匣、茶葉私用都過關，食髓知味竟連家人開的洗衣店更新監視設備也報公帳，但因匯款失敗被發現...

車手黑吃黑！夥同伴包夾攔車搶三百萬 法院重判8、9年

詐欺集團車手邱男依上手指示原本要監視另一名林姓車手取贓款三百萬元，卻夥同友人沈男、翁男等「黑吃黑」，攔車搶走三百萬元，甚...

獨／「無照小開」酒駕撞繪圖師致腦死器捐 賠800萬國民法官判6年

台中市工程行林姓男子有酒駕紀錄，已被吊銷駕照，但他仍在去年5月初時，與朋友喝酒後，駕駛貨車上路，行經大里區西湖路時，撞上...

棉被包裹偷走「學姐愛貓」男大生氣憤虐殺 和解賠償獲緩起訴

李姓男大生去年徹夜狂歡飲酒，擅自用棉被包裹學姐的黑貓帶回租屋處，緊抓黑貓腹部直至無法再掙扎，學姐聽到貓的慘叫聲到場發現血...

索討欠債...失明二房東身中297刀慘死 惡房客殺人起訴

台北市萬華區民和街今年6月9日發生一起67歲陳姓男子涉嫌不滿78歲顏姓二房東頻繁討債，竟持剪刀、菜刀狂刺猛砍顏男共297刀致死...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。