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國中會計主任挪公款買茶葉、碳粉匣過關 栽在自家洗衣店遭判4年半

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投某國中黃姓會計主任報公帳買碳粉匣、茶葉私用都過關，食髓知味竟連家人開的洗衣店更新監視設備也報公帳，但因匯款失敗被發現不法，南投地院近日以違反貪汙治罪條例，判處3個有期徒刑，合併應執行4年6月，褫奪公權1年。

判決書指出，黃女於2017至2021年擔任埔里國中會計主任，2020年3月以主任名義向廠商購買彩色碳粉匣6個，總價2萬8800元卻帶回家；同年8月又買每斤2200元的茶葉5斤私用，兩次均報公帳，由學校核准後送縣府匯款支付。

2020年10月，黃女食髓知味又找廠商，幫家人開設的洗衣店新增監視器鏡頭，及更換監視器主機系統，並將舊主機移往她住家，施工完畢後故技重施，又要報公帳支付費用2萬8000元，不料，縣府在匯款給廠商時失敗，讓校方察覺有異。

由於，學校發現該核銷文件中沒有請購單和會計原始憑證，深入查核，再發現有幾筆沒有憑證，校方詢問黃女，黃女則解釋是因身體、眼睛不好，是輸入時誤繕，校方存疑，因此依法通報縣府教育處，交由政風處函報廉政署偵辦。

黃女因違反貪汙治罪條例等案件遭移送法辦，檢察官對她提起公訴，但她仍辯稱，都有請購單和簽呈，也有黏貼憑證用紙、發票、收據等，不知查核時怎麼會不見。

南投地院法官認為，黃女身為學校會計人員卻貪圖小利，利用職務詐取財物，以觸犯貪汙治罪條例的利用職務詐取財物罪判處2個3年9月，利用職務詐取財物未遂罪判處10月有期徒刑，合併應執行4年6月，褫奪公權1年。可上訴。

洗衣機情境示意圖。圖／Ingimage
洗衣機情境示意圖。圖／Ingimage

主任 南投 會計師 貪汙

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