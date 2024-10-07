談判破裂男子遭槍擊丟包醫院門口死亡 一審判凶手23年

林澤峰與徐姓男子素有嫌隙，去年4月7日晚間相約永康談判後破裂，林澤峰涉嫌持改造手槍朝徐心臟處附近開槍中彈後倒地，林澤峰、林昱愷2人強行將徐載至安南醫院急診室門口，硬推下車後離去，徐經急救仍告不治。台南地院國民法庭今天依林澤峰犯非法持有改造手槍罪處徒刑7年，併科罰金20萬元，又犯殺人罪處徒刑19年，兩罪應執行有期徒刑23年，林昱愷涉案部分罪證不足判無罪。

檢方指出，徐認遭林澤峰背叛而結仇，林等人擄了徐表弟教訓，激化衝突，雙方在網路放話嗆聲，徐稱叫綽號「囝仔昌」劉姓男子為「舅舅」，但劉的小弟不滿老大剛車禍過世，無端捲入風波，對老大不尊重，劉家班也到場了解。

雙方約定4月7日凌晨，約在南區萬年殿附近，友人察覺有異勸阻徐，找人到場探探，遭林等人毆傷，談判未果，雙方同晚再約永康億峰家具行附近談判破裂，林澤峰涉在永康重劃區涉持槍朝徐心臟處開槍中彈後倒地。徐女友見狀趕忙要將徐載去就醫，但林澤峰、林昱愷合力強行將徐載往安南醫院急診室門口，硬推下車後離去。徐經急救仍告不治。