獨／「無照小開」酒駕撞繪圖師致腦死器捐 賠800萬國民法官判6年

台中市工程行林姓男子有酒駕紀錄，已被吊銷駕照，但他仍在去年5月初時，與朋友喝酒後，駕駛貨車上路，行經大里區西湖路時，撞上騎機車的林姓繪圖工程師，林腦死後，家屬器捐遺愛人間，林男被依公共危險致死罪，移審國民法官審理，今審結宣判，依公共危險致死罪，判刑6年，比檢方具體求刑7年6月至8年6月略輕，但重於法定刑。

國民法官今審結，依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，判刑6年，仍可上訴，檢方在此案以林在十年內有2次酒駕紀錄，都獲得緩起訴處分，此次又犯下公共危險致死罪犯行，案件審理期間，具體求刑7年6月至8年6月。

不過國民法官審酌，此案林男已用800萬元，與家屬達成和解，另外自費參與草寮療養院的戒癮門診，加上林已坦認犯罪，據此量刑，仍比法定刑5年以上，略為加重。

檢警調查，林姓男子（46歲）家中經營土木工程行，5年內已有2次酒駕紀錄，駕照已被吊銷，去年5月6日下午4時許，林駕駛貨車行經大里區西湖路時，疑不勝酒力，往對向車道偏移，迎面撞上當時騎機車載劉姓女友外出用餐的林姓繪圖工程師（25歲），林因頭部重創，醫院隔日宣告腦死，劉女則是頭部擦挫傷、雙腳骨折，逃過一劫。

肇事林男被測得酒精濃度達每公升0.89毫克，他辯稱，當時與朋友喝了啤酒後，駕駛貨車準備返家，但一時不勝酒力才會行駛到對向車道。

有目擊車禍的市民證稱，當時林男肇事後，赤裸上身、渾身酒氣下車察看，一度想要步行離開現場，被居民攔下。

家屬得知工程師已腦死後，忍痛決定器捐，捐出工程師的肝臟與腎臟，遺愛人間，全案依公共危險致死罪起訴後，移審台中地院，由國民法官審理，今日審結宣判。

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