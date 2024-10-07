棉被包裹偷走「學姐愛貓」男大生氣憤虐殺 和解賠償獲緩起訴

李姓男大生去年徹夜狂歡飲酒，擅自用棉被包裹學姐的黑貓帶回租屋處，緊抓黑貓腹部直至無法再掙扎，學姐聽到貓的慘叫聲到場發現血跡斑斑，愛貓死亡。士林地檢署偵結，依故意傷害致動物死亡罪給予緩起訴，完成法制教育6小時。

新北市動保處日前接獲陳情，李男徹夜和朋友喝酒，因向學姐借椅子，多次進出學姐租屋處樓層，竟趁學姐睡著時，偷偷抱走學姐養的黑貓，帶回自己房間虐殺，學姐發現愛貓死在李男房間，血跡斑斑，李男則稱看到貓在搗亂，抓貓時被抓傷雙手，才會用力，導致貓斷氣。

緩起訴書指出，去年12月8日清晨4時許，李男未經學姐同意，用棉被包裹學姐的黑貓帶回租屋處，認為黑貓在衣櫃上搗亂，氣憤之下緊抓黑貓腹部直至無法再掙扎，往外丟貓致死亡。學姐聽到物品碰撞聲及慘烈貓叫聲，驚醒發現愛貓不在自己家中，立刻詢問李男，並調取監視器抓出李男犯行。

動物法醫解剖相驗、貓隻放射檢驗後，黑貓頭部多處骨裂、瘀傷及出血，死因為頭蓋骨破碎及顱內出血，研判貓隻生前遭受外力重大撞擊喪命，非遭勒斃。李男到案後認罪，生氣之下才會朝黑貓出氣。

檢方認定，李男違反動物保護法「故意傷害致動物死亡罪」，考量李男已和學姐達成和解，給予緩起訴處分，緩起訴期間為1年，完成預防再犯曁保護被害人法治教育課程6小時。

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