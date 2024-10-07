靈骨塔業者開庭認罪！找天道盟砸祖墓取遺骨 逼女棄400坪土地

新北市八里區靈骨塔業者郭國輝為擴建停車場企圖收購4百坪土地，涉找來天道盟張男恐嚇砸毀墓碑取走骨頭甕，逼家屬放棄土地使用權，郭等3人遭依發掘墳墓而盜取遺骨罪起訴。士林地方法院今開庭，郭等人認罪，法官安排下月調解，全案行簡式審判程序。

被害人陳女士指出，40年前以1千萬購買400坪八里山區土地，取得寶塔下方的土地永久使用權，因法規限制，墓地使用僅占一小部分，郭姓業者提出用「換地、換塔位」收購土地，但家族決定留下土地，但祖先墳墓卻被破壞、盜取遺骨。

檢方追查，郭國輝為擴建寶塔生命紀念中心加蓋停車場，涉透過張男找來整墓楊姓工人聯繫親屬，恐嚇恫稱「必須上山商議遷葬事宜，否則就取走骨頭甕」；今年3月27日至29日間，張男找來張姓小弟涉共同持鐵鎚砸毀墓碑，挖出骨頭甕，藏放寶塔生命紀念中心，並由楊姓工人轉知親屬出面處理，挾持遷葬，放棄土地使用權，親屬畏懼黑幫不敢聯繫，也不敢再到墓地上香、掃墓，郭、張等人未得逞。

士林地檢署檢察官今年7月指揮台北市刑大偵辦此案，郭遭羈押禁見獲准，張3萬元交保，全案8月偵結，檢方痛批犯嫌犯行惡劣至極，可謂天地難容，依恐嚇得利未遂、發掘墳墓而盜取遺骨等罪起訴。