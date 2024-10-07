周玉蔻指教授硬上女學生是「政治性評論」 否認誹謗黃國昌

民眾黨立委黃國昌不滿媒體人周玉蔻在臉書指稱他「教室硬上女學生」提告，周女依加重誹謗罪起訴。台北地院今天開庭，周玉蔻的律師表示，他對黃的評論是「政治性評論」，否認檢方指控周涉及誹謗罪。

事實上，周玉蔻的律師林玉芬前次出庭時，即為周作無罪答辯，稱周不是故意犯罪，並指黃國昌是政治人物、曾任大學教授，黃的過去可受公評。

法官今天進行準備程序，預留近1小時的庭期，不過，周玉蔻表示沒有要聲請調查證據，法官於是諭知下一庭案件進入審理程序，屆時先證據提示，隨後辯論、結案，訂本月21日再開庭。

周玉蔻2023年6月13日在臉書發文「對了，黃國昌若是做了『柯總統』的法務部長，當年在教室（據說是這樣）裡被他『硬上』（據說如此）的女學生，會不會效法鍾沛君召開記者會控訴色狼部長啊？」等，。

黃國昌認周玉蔻的臉書惡意捏造，向台北地檢署提告加重誹謗罪，另向台北地院提起民事訴訟，向周求償100萬元並刪除臉書上汙衊文章及須刊登本件判決。

民事法官審判認為，周玉蔻所提事證不足，認定她的發文已侵害黃國昌名譽，審酌雙方社會影響力，判周玉蔻須賠償30萬元民事案確定。